تشكيل وادي دجلة – كابو وعرفات ومروان حمدي يهاجمون الأهلي

أعلن نيكوديموس "نيكي" بابافاسيليو المدير الفني لـ وادي دجلة، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل الاعتماد على طريقة 4-3-3 في وجود رفيق كابو، ومروان حمدي، وحسام عرفات بخط الهجوم.

تشكيل وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: رمضان بيكهام – محمود مرعي – خالد رضا – إيزهاكوا يعقوبو

الوسط: محمد رضا – أحمد سعيد – محمد عبد العاطي

الهجوم: رفيق كابو – مروان حمدي – حسام عرفات

طالع تشكيل الأهلي من هــنــا