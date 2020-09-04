تشكيل وادي دجلة – كابو وعرفات ومروان حمدي يهاجمون الأهلي

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

أعلن نيكوديموس "نيكي" بابافاسيليو المدير الفني لـ وادي دجلة، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل الاعتماد على طريقة 4-3-3 في وجود رفيق كابو، ومروان حمدي، وحسام عرفات بخط الهجوم.

تشكيل وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: رمضان بيكهام – محمود مرعي – خالد رضا – إيزهاكوا يعقوبو

الوسط: محمد رضا – أحمد سعيد – محمد عبد العاطي

الهجوم: رفيق كابو – مروان حمدي – حسام عرفات

طالع تشكيل الأهلي من هــنــا

وادي دجلة الأهلي في الدوري الدوري المصري
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