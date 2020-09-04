تشكيل وادي دجلة – كابو وعرفات ومروان حمدي يهاجمون الأهلي
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 19:07
كتب : FilGoal
أعلن نيكوديموس "نيكي" بابافاسيليو المدير الفني لـ وادي دجلة، عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.
وشهد التشكيل الاعتماد على طريقة 4-3-3 في وجود رفيق كابو، ومروان حمدي، وحسام عرفات بخط الهجوم.
تشكيل وادي دجلة:
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
الدفاع: رمضان بيكهام – محمود مرعي – خالد رضا – إيزهاكوا يعقوبو
الوسط: محمد رضا – أحمد سعيد – محمد عبد العاطي
الهجوم: رفيق كابو – مروان حمدي – حسام عرفات
طالع تشكيل الأهلي من هــنــا