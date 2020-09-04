تشكيل الأهلي – أيمن أشرف ظهير أيسر.. بادجي ومروان يهاجمان دجلة

أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي، عن التشكيل الذي يواجه وادي دجلة اليوم الجمعة في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويشارك أيمن أشرف كظهير أيسر في ظل إيقاف علي معلول.

ويقود مروان محسن خط الهجوم إلى جوار أليو بادجي.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

الوسط: حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ - جيرالدو

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي

دكة البدلاء: علي لطفي – محمود وحيد – أحمد فتحي - وليد سليمان – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري