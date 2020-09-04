رسميا - براهيم دياز من ريال مدريد إلى ميلان

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 18:50

كتب : FilGoal

براهيم دياز - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي بشكل رسمي تعاقده مع الإسباني براهيم دياز جناح نادي ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم.

الجناح الإسباني خضع لفحوصات الكشف الطبي في الأيام القليلة الماضية، قبل أن يوقع بشكل رسمي على عقود انضمامه لـ ميلان.

ووقع دياز على عقود انضمامه لـ ميلان على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2021، حسبما أعلن ناديا ريال مدريد وميلان.

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وسيرتدي دياز القميص رقم 21 مع ميلان، وهو القميص الذي ارتداه زلاتان إبراهيموفيتش الموسم الماضي.

براهيم صاحب الـ 21 عاما يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر، وبدأ مسيرته في صفوف مالاجا نادي مدينته، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2013، ومنه إلى ريال مدريد في يناير 2019 مقابل 17 مليون يورو.

لكن طوال موسم ونصف في صفوف ريال مدريد، لم يشارك براهيم سوى في 21 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع 3 أهداف، ليقرر ريال مدريد خروجه معارا من أجل اكتساب الخبرات.

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