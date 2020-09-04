مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: مصر لا تمانع تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 16:07

كتب : فادي أشرف عاطف شادي

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية الإفريقية

أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على تأجيل موعد مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن التأجيل سيكون لمدة شهر ومن المنتظر أن يتم اتخاذ الأيام القليلة المقبلة، مع ترحيب من اتحاد الكرة المصري.

اتجه FilGoal.com لسؤال مصدر في اتحاد الكرة المصري حول موقفه من التأجيل.

أخبار متعلقة
كاف يبلغ بيراميدز بمواعيد نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية آس: عرض مانشستر سيتي لضم كوليبالي غير كاف لنابولي أجندة كاف.. تعرف على مواعيد التوقف الدولي ودوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد

وقال المصدر: "تحدثنا مع كأف وأكد لنا ترحيل مباريات نصف النهائي والنهائي لمدة شهر، ليس لدينا مشكلة بالعكس".

وواصل "لو تم ترحيل المباريات فسنستمر في فترة التوقف الدولي في أكتوبر في خوض منافسات الدوري ونحسم المراكز الأربعة الأولى قبل الميعاد النهائي لتسجيل الأندية".

وتابع "من ضمن الأشياء التي تعطل الإعلان عن جدول الدوري حتى الآن كامل، هو أنه لو صدر القرار النهائي بتأجيل المباريات فسيمكننا الإعلان عن الجدول بشكل طبيعي".

وأكمل "لو لم يتم حسم المراكز؟ تحدثنا أنه سيتم استبعاد الفرق المصرية من المشاركة في الأدوار التمهيدية ونشارك في الأدوار التالية، وتم التنسيق في تلك النقطة".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد حدد يوم 25 سبتمبر موعدا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي والزمالك، فيما يلعب الأهلي مع الوداد يوم 26 في المغرب أيضا.

أما بالنسبة لبيراميدز فيواجه هوريا الغيني يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية. فيما يتواجه نهضة بركان مع حسنية أغادير في نفس اليوم والدور.

في الدوري في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك – إشادة من كارتيرون لـ أحمد عيد.. ومشاركة طارق حامد ومحمد حسن 3 دقيقة | الدوري المصري
انتهى الكابوس الكتالوني.. ميسي يعلن الاستمرار في برشلونة 30 دقيقة | أوروبا
رسميا – سينفصل عن توأمه.. ميرانتشوك ينتقل إلى أتالانتا 45 دقيقة | أوروبا
أحمد شوشة يعود لمعسكر المصري بعد الخروج من العناية المركزة ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المقاصة (4) (1) الإسماعيلي.. الراااابع ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: برشلونة متفاجئ من تقرير اتهام بارتوميو.. النادي سيدافع عن شرفه ساعة | أوروبا
بعد انتقاله لـ شالكه.. إيبسيفيتش يتبرع براتبه للأعمال الخيرية ويعلق: لست هنا من أجل كسب المال ساعة | أوروبا
مدير بطولة كأس العالم لليد: تميمة البطولة ستكون مفاجأة سارة.. أصبحنا مستعدين لحفل القرعة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو
قد ينال إعجابك