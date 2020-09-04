مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: مصر لا تمانع تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا

أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على تأجيل موعد مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن التأجيل سيكون لمدة شهر ومن المنتظر أن يتم اتخاذ الأيام القليلة المقبلة، مع ترحيب من اتحاد الكرة المصري.

اتجه FilGoal.com لسؤال مصدر في اتحاد الكرة المصري حول موقفه من التأجيل.

وقال المصدر: "تحدثنا مع كأف وأكد لنا ترحيل مباريات نصف النهائي والنهائي لمدة شهر، ليس لدينا مشكلة بالعكس".

وواصل "لو تم ترحيل المباريات فسنستمر في فترة التوقف الدولي في أكتوبر في خوض منافسات الدوري ونحسم المراكز الأربعة الأولى قبل الميعاد النهائي لتسجيل الأندية".

وتابع "من ضمن الأشياء التي تعطل الإعلان عن جدول الدوري حتى الآن كامل، هو أنه لو صدر القرار النهائي بتأجيل المباريات فسيمكننا الإعلان عن الجدول بشكل طبيعي".

وأكمل "لو لم يتم حسم المراكز؟ تحدثنا أنه سيتم استبعاد الفرق المصرية من المشاركة في الأدوار التمهيدية ونشارك في الأدوار التالية، وتم التنسيق في تلك النقطة".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد حدد يوم 25 سبتمبر موعدا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي والزمالك، فيما يلعب الأهلي مع الوداد يوم 26 في المغرب أيضا.

أما بالنسبة لبيراميدز فيواجه هوريا الغيني يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية. فيما يتواجه نهضة بركان مع حسنية أغادير في نفس اليوم والدور.