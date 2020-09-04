رسميا – سينفصل عن توأمه.. ميرانتشوك ينتقل إلى أتالانتا
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 17:47
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتالانتا الإيطالي عن التعاقد مع أليكسي ميرانتشوك قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أليكسي ميرانتشوك
النادي : لوكوموتيف موسكو
وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة 14,5 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز إضافية.
Il post che stavate aspettando 😎 добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk! 🇷🇺👋🏼
The post you've been waiting for 😉 #WelcomeMiranchuk! 🖤💙
⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ylRCOfv27R— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 4, 2020
ميرانتشوك (24 عاما) يلعب في مركز المهاجم وصانع الألعاب وقضى مسيرته بأكملها في صفوف لوكوموتيف موسكو.
وبالتالي ينفصل أليكسي عن توأمه أنتون الذي يلعب في لوكوموتيف موسكو بدوره.
ويعد ميرانتشوك الصفقة الثالثة لـ أتالانتا في السوق الصيفية، بعد التعاقد بشكل نهائي مع ماريو باساليتش من تشيلسي، واستقدام سيموني موراتوري من يوفنتوس.
ويمتلك ميرانتشوك 25 مباراة دولية مع منتخب بلاده روسيا، سجل خلالها 5 أهداف، وكان ضمن القائمة التي وصلت لربع نهائي مونديال 2018.