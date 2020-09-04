رسميا – سينفصل عن توأمه.. ميرانتشوك ينتقل إلى أتالانتا

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي عن التعاقد مع أليكسي ميرانتشوك قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة 14,5 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز إضافية.

ميرانتشوك (24 عاما) يلعب في مركز المهاجم وصانع الألعاب وقضى مسيرته بأكملها في صفوف لوكوموتيف موسكو.

وبالتالي ينفصل أليكسي عن توأمه أنتون الذي يلعب في لوكوموتيف موسكو بدوره.

ويعد ميرانتشوك الصفقة الثالثة لـ أتالانتا في السوق الصيفية، بعد التعاقد بشكل نهائي مع ماريو باساليتش من تشيلسي، واستقدام سيموني موراتوري من يوفنتوس.

ويمتلك ميرانتشوك 25 مباراة دولية مع منتخب بلاده روسيا، سجل خلالها 5 أهداف، وكان ضمن القائمة التي وصلت لربع نهائي مونديال 2018.