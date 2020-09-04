منافس الأهلي - تقرير مغربي: كركاش يغيب 3 أسابيع عن الوداد.. ورحيلي يفسخ تعاقده

إصابة جديدة تضرب صفوف الوداد المغربي ولاعب آخر يرحل عن الفريق قبل انتهاء الموسم ومواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موقع "le 360 sport" المغربي أوضح أن سفيان كركاش تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء التدريبات وسيغيب لمدة 3 أسابيع.

ويأتي ذلك بعد أيام من خروجه من فترة الحجر الصحي عقب عودة لاعب الوسط من بلجيكا.

ومن المنتظر أن يغيب كركاش عن مواجهة الوداد أمام الجيش الملكي في كلاسيكو المغرب والذي تأجل سابقا بسبب إصابة عددا من لاعبي الوداد بفيروس كورونا.

وتأجلت للوداد 5 مباريات في الدوري المغربي بسبب الإصابات التي ضربت الفريق بـ فيروس كورونا وتخطت الـ 15 حالة.

في نفس السياق أضاف الموقع المغربي أن عادل رحيلي مدافع الفريق رحل عن الوداد قبل نهاية الموسم بعدما طلب أمس الخميس فسخ تعاقده في ظل وجود عرض رسمي له من أبولون اليوناني.

التقرير أوضح أن سعيد الناصيري رئيس النادي وافق على طلب اللاعب وفسخ تعاقده بالتراضي ليصبح ثالث لاعب يرحل عن صفوف الفريق بعد أمين تيغزوي لاعب الوسط الذي يتدرب في فرنسا ومحمد رحيم والذي تنتهى إعارته بنهاية الموسم.

ويأتي الوداد البيضاوي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 21 مباراة فقط بفارق 5 نقاط عن الرجاء المتصدر.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الأهلي مع نادي الوداد.