رئيس نادي شباب المحمدية: سنحسم صفقة أحداد قبل لقاء الرجاء والزمالك

كشف هشام أيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي اقترابه من حسم صفقة حميد أحداد من الزمالك والمُعار لصفوف الرجاء المغربي.

أيت منا قال لصحيفة "le360 sport" المغربية: "إدارة الفريق اقتربت من إنهاء مفاوضاتها مع مسؤولي الزمالك المصري، من أجل ضم أحداد لشباب المحمدية".

وأوضح "سنحسم الصفقة قبل القمة المرتقبة بين الرجاء والزمالك في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف رئيس شباب المحمدية، أنه استغل عدم تفعيل الرجاء لبند الشراء في عقد اللاعب أحداد، في حدود الفترة المسموح بها، ما سمح لفريقه فتح قنوات التفاوض مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، للتوصل لاتفاق يضمن انتقال أحداد في سوق الانتقالات الصيفية

نادي شباب المحمدية ضمن مشاركته في الدوري المغربي الدرجة الأولى الموسم المقبل ويسعى لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات .

وانتقل أحداد للرجاء معارا لمدة موسم مع أحقية شراء، لكن النادي المغربي لم يفعل ذلك البند.

وشارك اللاعب في 22 مباراة. سجل فيهم 8 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.