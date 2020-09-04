مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم تصلنا عروض لأجايي.. لا مجال للحديث عن رحيله حاليا

قال مصدر في مجلس إدارة النادي الأهلي إن فريقه لم تصله إلى الآن أي عروض لضم جونيور أجاي، مشيرا إلى أنه لا مجال للحديث عن رحيله في الوقت الراهن. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "النادي حتى الآن لم تصله أي عروض لرحيل أجاي".

وأضاف "اللاعب ضمن حسابات الجهاز الفني، ولا مجال للحديث عن رحيله في الوقت الراهن".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن هناك عرض تركي للأهلي من أجل ضم أجاي.

أجاي صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك المهاجم النيجيري خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.