رومانو: وكيل كوليبالي يخبر سيتي بضرورة التقدم بعرض جديد لضم اللاعب

أخبر وكيل كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، مسؤولي مانشستر سيتي، أن عليهم التقدم بعرض جديد للتوصل لاتفاق من أجل ضم النجم الدولي السنغالي. وذلك وفقا لتقرير نشره فابريزيو رومانو، صحفي شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال رومانو إن المفاوضات مازالت جارية بين سيتي ونابولي من أجل رحيل كوليبالي إلى النادي الإنجليزي.

وأشار التقرير أن نابولي يخطط بالفعل لبديل كوليبالي (29 عاما) والذي أصبح رحيله وشيكا، لكن مانشستر سيتي عليه رفع قيمة عرضه للتوقيع مع اللاعب.

وأوضح رومانو أن نابولي جهز قائمة باللاعبين الذين يرغب في ضمهم إذا ما باع كوليبالي لسيتي وهم، سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع أرسنال وجيريمي بوجا جناح ساسولو وجوردان فيريتو وجينكيز أوندر ثنائي روما.

وعرض مانشستر سيتي 70 مليون يورو من أجل شراء كوليبالي لكن نابولي لا يزال يريد المزيد. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" في وقت سابق.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، يريد أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي 80 مليون يورو على الأقل من أجل رحيل قلب الدفاع السنغالي.

كوليبالي يرغب في الرحيل عن نابولي والانضمام لمانشستر سيتي، ولكنه في الوقت ذاته لن يدخل في صدام مع ناديه الإيطالي وسينتظر إتمام الاتفاق بين الطرفين، وفقا لـ فرانس فوتبول.

مصير كاليدو أصبح الآن بالكامل في يد أورييليو دي لورنتيس رئيس نادي نابولي الذي رفض في وقت سابقا عرضا من تشيلسي من أجل ضم اللاعب.

الصيف الماضي طلب دي لورنتيس أكثر من 80 مليون يورو من أجل ترك كوليبالي، وهو المبلغ الذي لم يدفعه مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وقتها، ليستمر اللاعب في صفوف نابولي.

فهل ينجح سيتي الآن في الوصول لاتفاق مع النادي الإيطالي بعد الاتفاق مع اللاعب؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

كوليبالي انضم إلى نابولي قادما من جينك في صيف 2014 بمبلغ 7.75 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولعب الدولي السنغالي 246 مباراة بقميص نابولي في كل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.