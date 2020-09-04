المقاولون العرب: النحاس درب الفريق أول موسم دون عقد.. وهناك أكثر من حل للمشاركة الإفريقية

أشاد محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب بأداء اللاعبين وعماد النحاس المدير الفني عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

وخاض المقاولون العرب اللقاء بـ 10 لاعبين عقب طرد عبد العزيز موسى بعد مرور 4 دقائق من انطلاق المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال عادل لـ FilGoal.com: "لاعبو المقاولون العرب رجال وأبطال يريدون صناعة الفارق للنادي ولديهم ثقة في أنفسهم ويحبون بعضهم البعض وهذا سبب مهم للغاية للحالة التي وصل لها الفريق".

وأضاف "عماد النحاس رجل يعمل بالكلمة لك أن تتخيل في السنة الأولى لم يوقع عقدا وعمل معنا بالكلمة وقبض مرتب أول شهر دون معرفة المبلغ رغم أنه وقتها كان يملك عروضا أخري بمبالغ أفضل".

وأكمل "وقعنا معه موسمين بعد السنة الأولى، المدير الفني أدار المباراة بشكل متميز للغاية رغم النقص العددي".

وتطرق عادل للحديث عن المشاركة الإفريقية للموسم المقبل قائلا: "أقول لاتحاد الكرة ضرورة نسيان فكرة العودة لجدول الموسم الماضي الخاص بترتيب الأندية، إذن لماذا عاد الدوري وسط مخاطر فيروس كورونا".

وأردف "نسينا المشكلة التي وقعت الموسم الماضي وبسبب تأجلت القرعة لمدة شهر وشارك وقتها بيراميدز والمصري مع الأهلي والزمالك فما المشكلة أن يتم تأجيل الأمر أيضا الموسم الحالي".

وأكمل "هناك اقتراح آخر بعمل القرعة مع إمكانية وضع الاعتبار للأندية المصرية، هناك أكثر من حل أما حكاية مشاركة أندية الموسم الماضي فانسوا هذه الفكرة تماما".

وأتم "عودوا بالتاريخ فقد سبق وتكررت الأزمة أكثر من مرة وتم حلها".

المقاولون العرب يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث و5 نقاط عن الزمالك الوصيف.