عماد النحاس يكتب الهزيمة الأولى لـ علي ماهر.. المقاولون يزيد معاناة المصري

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 22:36

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

عاد المقاولون العرب لطريق الانتصارات سريعا بعدما تعثر أمام الجونة الجولة السابقة وكتب الهزيمة الأولى لمدرب المصري الجديد علي ماهر.

وفاز المقاولون العرب على المصري اليوم الخميس بهدفين مقابل لا شيء في ملعب برج العرب في الجولة 24 من الدوري المصري.

وتولى علي ماهر مهمة تدريب المصري قبل عدة أيام خلفا لطارق العشري الذي قدم استقالته من تدريب الفريق.

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سجل لويس إدوارد الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 19.

وقتل محمد عصام اللقاء بهدف ثان للمقاولون في الدقيقة 68.

ولم يستطع المصري الفوز على المقاولون منذ عامين وبالتحديد في الجولة العاشرة من موسم 2018-2019 حينما فاز بهدف دون رد.

وخلال الموسم الجاري لم يسجل المصري أي هدف في شباك المقاولون الذي فاز في لقاء الدور الأول بنتيجة كبيرة برباعية دون رد.

بتلك النتيجة وصل رصيد المقاولون إلى 43 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني وبيراميدز الثالث.

علما بأن الزمالك سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بعد قرار لجنة الانضباط لانسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.

أما المصري فتجمد رصيده عند 21 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 والذي يؤدي بصاحبه للهبوط في نهاية الموسم.

ويبتعد المصري عن أسوان صاحب المركز الـ15 بثلاث نقاط علما بأن للمصري ثلاث مباريات أقل من منافسه.

المقاولون المصري في الدوري
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