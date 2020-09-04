تقرير: استمرار ميسي في برشلونة قد يعرقل انضمام سواريز إلى يوفنتوس

يبدو أن قرار ليونيل ميسي قائد برشلونة بالاستمرار مع الفريق هذا الموسم سيكون له تبعات، وهي استمرار زميله لويس سواريز الذي كان قد اقترب من الرحيل وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير أنه في حالة إذ ما قرر ميسي (33 عاما) الاستمرار مع برشلونة وعدم الرحيل هذا الصيف، فسيؤثر ذلك على مسار مستقبل زميله سواريز (33 عاما) والذي كان على بعد خطوة من الانضمام إلى يوفنتوس.

وإذا ما قرر ميسي الاستمرار مع برشلنة هذا الصيف، فسواريز سيستمر مع الفريق بدوره.

وعلى الرغم من أن رونالد كومان مدرب الفريق قد تواصل مع المهاجم الدولي الأوروجوياني وأخبره أنه لا يرغب في استمراره ولا يريده في فريقه، قالت الصحيفة إن أحد مطالب ميسي للاستمرار مع الفريق لمدة عام أن يكون معه سواريز في ذلك العام.

صحيفة "ماركا" وأكثر من مصدر قالوا يوم الخميس مساء إن ميسي يدرس بجدية قرار الاستمرار مع برشلونة لمدة عام ثم الرحيل مجانا بنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.