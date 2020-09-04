روبرتسون: لا أريد ميسي في إنجلترا.. مواجهته كانت الأصعب

لا يتمنى أندرو روبرتسون لاعب ليفربول أن يرى ليونيل ميسي بقميص فريق منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز مما سيعقد مهمة الأول في الدفاع عن لقبه.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقال الاسكتلندي في تصريحات صحفية:"من وجهة نظر أنانية أتمنى ألا يحدث (انتقال ميسي إلى الدوري الإنجليزي)، أتمنى بقاءه في برشلونة. إنه أحد أفضل من لعبوا كرة القدم، إن لم يكن الأفضل. أن ينتقل لمنافس مباشر فهو أمر غير جيد. لاعب رائع، لا أشك أنه سيقدم نفس المستوى لو جاء إلى الدوري الإنجليزي، نفس الشغف وكل شيء يقدمه في برشلونة".

وواصل "أعتقد أن ليفربول استبعد التعاقد معه، لذا بالنسبة لي، لا أريد اقترابه من الدوري الإنجليزي وأتمنى أن يستمر مع ناديه، لكننا سننتظر ونرى ما سيحدث. لو جاء للدوري الإنجليزي سنتعامل مع ذلك، سيكون رائعا للاعبين أن يواجهونه".

واستمر الظهير الأيسر لليفربول "لعبت ضده مرتين وكانتا أصعب مباراتين أخوضهما، عليك الحذر دائما أمامه، بإمكانه الظهور من حيث لا تدري. لاعب رائع، ربما أفضل من لعب كرة القدم، أتمنى أن يستمر في إسبانيا".

ولا يزال موقف ميسي غامضا، هل يستمر في برشلونة؟ أم يسدل الستار على رحلة استمرت 19 عاما في الفريق الإسباني؟

وأشارت تقارير إلى أن الفريق الأقرب للحصول على خدمات الساحر الأرجنتيني هو مانشستر سيتي، وذلك في حال رحل النجم البالغ عمره 33 عاما عن برشلونة.

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