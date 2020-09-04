مواعيد مباريات الجمعة 4 سبتمبر 2020 والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد دجلة

يستضيف الأهلي اليوم الجمعة فريق وادي دجلة في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز في مباراة تنطلق الساعة 8 مساء.

وفي الخامسة مساء يحل الإسماعيلي ضيفا على مصر للمقاصة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراتين.

وتستكمل مباريات دوري أمم أوروبا وفي الثامنة و45 دقيقة تنطلق مباراتا إيطاليا ضد البوسنة والهرسك، وهولندا ضد بولندا.

وتنقل قناة beIN Sports 1 مباراة إيطاليا والبوسنة بينما تنقل قناة beIN Sports 3 مواجهة هولندا وبولندا.

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