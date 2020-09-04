مواعيد مباريات الجمعة 4 سبتمبر 2020 والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد دجلة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 09:57

كتب : FilGoal

أليو بادجي - الأهلي - المصري

يستضيف الأهلي اليوم الجمعة فريق وادي دجلة في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز في مباراة تنطلق الساعة 8 مساء.

وفي الخامسة مساء يحل الإسماعيلي ضيفا على مصر للمقاصة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراتين.

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وتستكمل مباريات دوري أمم أوروبا وفي الثامنة و45 دقيقة تنطلق مباراتا إيطاليا ضد البوسنة والهرسك، وهولندا ضد بولندا.

وتنقل قناة beIN Sports 1 مباراة إيطاليا والبوسنة بينما تنقل قناة beIN Sports 3 مواجهة هولندا وبولندا.

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