اختلف المدربون والنتيجة واحدة.. الزمالك ينتصر على بيراميدز بلدغتي مصطفى وكاسونجو

تولى ميتشو، وانتصر الزمالك. رحل ميتشو وجاء كارتيرون ليواجه ديسابر وانتصر الزمالك. رحل ديسابر وجاء تشاتشيتش وانتصر الزمالك. اختلف المدربون والنتيجة لم تتغير. الزمالك ينتصر على بيراميدز.

وانتصر الزمالك على مستضيفه بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في قمة مثيرة في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

مصطفى محمد افتتح التسجيل أولا لـ الزمالك في الدقيقة 42 مستغلا خطأ من مهدي سليمان.

والبديل كابونجو كاسونجو وجه الضربة القاضية لـ بيراميدز في الدقيقة 84 بعد مرتدة ولا أروع.

وشهدت المباراة إهدار محمد فاروق لركلة جزاء كادت أن تجعل النتيجة 1-1، كما كتب شيكابالا عودته من جديد بعد نهاية الإيقاف.

وحقق الزمالك انتصاره الثالث على التوالي أمام بيراميدز، بعدما فاز عليه في نهائي كأس الموسم الماضي، ثم في لقاء الدور الأول من الدوري، والآن ينتصر من جديد.

ولم يعرف الفرنسي باتريس كارتيرون طعم الخسارة أمام بيراميدز مع الزمالك.

ووصل الزمالك للنقطة 48 في المركز الثاني، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 45.





















































































































التشكيل

باتريس كارتيرون اعتمد على أحمد سيد "زيزو" كلاعب وسط دفاعي بجانب فرجاني ساسي لتعويض غياب الموقوف طارق حامد.

محمد أوناجم شارك أساسيا كجناح في مركز زيزو، ومعه يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي.

وقاد مصطفى محمد خط هجوم الزمالك، بينما استمر أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن وعبد الله جمعة كظهير أيسر مع قلبي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي "الونش".

على الجانب الآخر دفع الكرواتي إنتي تشاتشيتش بـ إيريك تراوري ومحمد فاروق في خط هجوم بيراميدز.

إبراهيم حسن شارك في وسط الملعب ومعه عمر جابر وإبراهيم عادل ومحمود حمادة.

وتواجد المهدي سليمان في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد توفيق ومحمد حمدي وعلي جبر وأحمد أيمن منصور.

تراوري وإبراهيم حسن ومحمد فاروق يقودون هجوم بيراميدز ضد الزمالك #في_الدوري 🔵📋 pic.twitter.com/11QXyrWYee — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 3, 2020

بداية نارية

لم ننتظر طويلا لنشاهد الفرصة المحققة الأولى في المباراة، وكانت من جانب الزمالك.

خطأ من لاعبي بيراميدز في تحضير الهجمة، ليمرر زيزو لـ مصطفى محمد ويجعله ينفرد بالمرمى.

مصطفى محمد سدد "لوب" ولكن علي جبر أنقذ مرماه من عند خط المرمى بعد دقيقتين فقط.

وفي الدقيقة السابعة كاد أوباما أن يفتتح أهداف فريقه إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة، قبل أن يرفع الحكم المساعد رايته معلنا عن تسلل على أشرف بنشرقي.

رد بيراميدز لم يتأخر ليبدأ في شن هجماته مستغلا توغلات محمد فاروق وتمريرات إبراهيم عادل.

دفاع الزمالك تألق ليبعد الفرصة الأولى لـ بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل بعد تمريرة متقنة من إبراهيم حسن.

وبعدها مباشرة وقبل مرور ربع ساعة من عمر المباراة، كاد محمد فاروق أن يهز شباك الزمالك لولا تدخل مثالي من الونش.

وفي الدقيقة 15 انطلق تراوري خلف محمود علاء مستغلا تمريرة طولية من علي جبر لينفرد بمرمى أبو جبل، قبل أن يسدد ولكن بسهولة في يد أبو جبل.

قناص الأخطاء

أفضلية الزمالك التي ظهرت في أول 7 دقائق، تحولت لتصبح أفضلية لـ بيراميدز.

وفي الدقيقة 26 سقط محمود علاء متأثرا بتدخل من محمد فاروق، قبل أن تستمر المباراة بشكل طبيعي.

السيطرة عادت لتصبح لـ الزمالك ولكن بلا فرص تُذكر.

وفي الدقيقة 33 تألق مهدي سليمان أمام ركلة حرة نفذها ساسي بقوة، لتستمر نظافة الشباك.

لكن تألق مهدي سليمان لم يستمر ليرتكب خطأ أمام مصطفى محمد الذي نجح في هز الشباك.

زيزو توغل من منتصف الملعب لحدود منطقة جزاء بيراميدز، قبل أن يمرر بإتقان لـ أشرف بنشرقي الذي توغل خلف ظهير بيراميدز.

بنشرفي لم ينتظر ليرسل عرضية أرضية فشل مهدي سليمان في التصدي لها لتصل أمام مصطفى محمد الذي وضعها بسهولة في الشباك.

هدف أول في الدقيقة 42 يضع الزمالك في المقدمة.

video:1 هدف تقدم #الزمالك على #بيراميدز عن طريق مصطفى محمد 🏹⚽️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/2uck6n9UsZ — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 3, 2020

ووصل مصطفى محمد لهدفه الشخصي السابع في الدوري هذا الموسم، ليصبح هداف الزمالك في الدوري متخطيا زيزو صاحب الـ 6 أهداف.

وتعاطفت العارضة مع بيراميدز لتحرم بنشرقي من هدف صاروخي قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

بنشرقي استقبل عرضية أوناجم بتسديدة قوية تصدى لها مهدي سليمان أولا قبل أن يكملها نجم الفارس الأبيض بتسديدة أخرى قوية ولكن هذه المرة في العارضة.

عارضة انتهى عليها الشوط الأول.

الشوط الثاني

بنفس سيناريو الشوط الأول، دخل الزمالك الشوط الثاني بقوة وكاد بنشرقي أن يهز الشباك بضربة رأس.

وبعدها أهدر تراوري فرصة لا تصدق بعد تمريرة من محمد فاروق وضعت مهاجم بيراميدز أمام أبو جبل ولكن إيريك تأخر كثيرا ليبعدها دفاع الزمالك.

وطالب محمد أوناجم الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 50 ولكن الحكم قرر استئناف اللعب، في لقطة لم تشهد عودته لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 59 جاءت أخطر فرص بيراميدز بعدما سدد إبراهيم عادل في طريق الشباك ولكن تسديدته جاءت في القائم.

بعد الفرصة مباشرة خرج إبراهيم عادل ليشارك جون أنتوي بدلا منه.

وكاد أنتوي أن يدرك التعادل مباشرة لفريقه لولا تدخل من الونش الذي خرج مصابا في لقطة إنقاذ مرماه من أمام أنتوي وتراوري.

الونش خرج مصابا ليشارك محمد عبد الغني بدلا منه في الدقيقة 62.

وتألق أبو جبل أمام تسديدة مباغته من إبراهيم حسن، وسط سيطرة وضغط من بيراميدز بهدف إدراك التعادل.

تدخل الـVAR.. والضربة القاضية

وفي الدقيقة 75 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ تراوري بعد العودة لتقنية الفيديو وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك.

وتولى محمد فاروق مسؤولية التسديد ولكنه سدد الركلة خارج المرمى تماما.

لقطة ركلة الجزاء التي احتسبها محمد الحنفي لبيراميدز بعد الرجوع لتقنية الفيديو #في_الدوري pic.twitter.com/ClYS1QFytE — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 3, 2020

إهدار محمد فاروق جاء معه مشاركة كاسونجو بدلا من زيزو ومشاركة حسام أشرف بدلا من مصطفى محمد.

اعتماد الزمالك على المرتدات أتى بثماره وبأفضل طريقة وفي أفضل توقيت.

تمريرة من أوباما وضعت كاسونجو منفردا من بعد منتصف الملعب بقليل، ليمر من مهدي سليمان ويهز الشباك.

كاسونجو يوجه الضربة القاضية لـ بيراميدز في الدقيقة 84.

video:2 هدف #الزمالك الثانى فى مرمى #بيراميدز بأقدام كابونجو كاسونجو 👀🏹⚽️ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/S3z7SNRFW7 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 3, 2020

عودة شيكابالا

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لأول مرة بعد نهاية الإيقاف.

شيكابالا شارك بدلا من أوناجم في عودته من جديد للظهور بعد نهاية فترة الإيقاف 8 مباريات.

وخرج بنشرقي وشارك إسلام جابر بدلا منه.

دقائق أخيرة شهدت تألق أبو جبل أمام رأسية علي جبر وتألق لافت من محمود علاء.

قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.