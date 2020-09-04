5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على بيراميدز.. لا هزيمة و50% شباك نظيفة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 - 01:15

كتب : FilGoal

كاسونجو - الزمالك - بيراميدز

فاز الزمالك مجددا على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء. فوز هام في الصراع على المركز الثاني للموسم الجاري.

وبعد الفوز بهدفين، يرصد FilGoal.com لكم 5 أرقام تحققت نتيجة تلك المباراة.

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كاسونجو لأول مرة

سجل كابونجو كاسونجو هدف الزمالك الثاني في مرمى بيراميدز.

هدف كاسونجو مع الزمالك في الدوري هو أول هدف له في المسابقة منذ 1 سبتمبر 2018 ضد وقت التسجيل في إنبي، والأول له بعد عودته من فترتي إعارة في الوحدة السعودي والوداد المغربي.

50% شباك نظيفة

ورغم احتساب ركلة جزاء لبيراميدز، لكن محمد أبو جبل نجح مجددا في الخروج بشباك نظيفة من اللقاء.

المباراة هي الـ11 لـ محمد أبو جبل هذا الموسم بشباك نظيفة من أصل 22 مباراة شارك فيها، وبنسبة 50% من المباريات.

لا هزيمة

كلما شارك أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك، لا يعرف الفريق طريق الخسارة.

مباراة بيراميدز كانت السادسة لصاحب الـ19 مع الفريق الأول بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا. فاز الزمالك في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في 3 مباريات منهم.

عودة شيكابالا

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك في الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء.

مشاركة هي الأولى لشيكابالا منذ استئناف النشاط الرياضي وبعد انتهاء فترة إيقافه بعد أحداث كأس السوبر المصري.

المباراة هي الأولى لصاحب الـ34 عاما منذ 20 فبراير الماضي.

عٌقدة لـ بيراميدز

وأخيرا، حقق الزمالك الفوز الثالث على التوالي له ضد بيراميدز. فوز هو السابع أيضا للزمالك من أصل 9 مباريات جمعت الفريقين، مقابل فوز واحد لبيراميدز وتعادل وحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ48 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ45 في المركز الثالث.

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