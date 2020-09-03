إصابة ثلاثة لاعبين جدد بكورونا في سان جيرمان

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف باريس سان جيرمان من ثلاثة إلى ستة عقب إجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

وذكرت الموقع الرسمي للنادي الفرنسي مساء اليوم الخميس أن ثلاثة لاعبين جدد تم التأكد من إيجابية عيناتهم وتم عزلهم.

ولم يكشف النادي الفرنسي عن هوية اللاعبين المصابين.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في تقرير لها أن الثلاثي المصاب هو نيمار وآنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس.

ومن المقرر أن يبدأ سان جيرمان مبارياته في الدوري الفرنسي بمواجهة لانس في العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي "ليج 1" في وقت سابق أنه حال وجود أكثر من ثلاثة مصابين بفيروس كورونا في أي فريق فيمكن تأجيل اللقاء.

يذكر أن لقاء مارسيليا وسانت إيتيان في افتتاح الدوري تم تأجيله بسبب وجود أربعة مصابين بكورونا في صفوف الأول.

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