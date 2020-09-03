أمير مرتضى يكشف مفاجأة بخصوص فترة كهربا مع الزمالك بسبب "شخصيته وتصرفاته"

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك مفاجأة كبرى بخصوص فترة محمود عبد المنعم "كهربا" في القلعة البيضاء، وهي أن إدارة النادي قررت بالفعل الاستغناء عن اللاعب وعدم تجديد عقده.

وقال أمير مرتضى: " أزمة كهربا الأخيرة ؟ لا أحب الحديث عنها ولسنا معنيين بالحديث عن الأزمات في الأهلي".

وأردف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "ولكن عندما كان كهربا في الزمالك، إدارة النادي قررت بيع أو إعارة اللاعب وعدم تجديد عقده عقب نهاية الموسم".

وأوضح "قرار إدارة الزمالك كان بسبب تصرفات اللاعب. خطتنا كانت واضحة بالنسبة لـ كهربا وهي الاستغناء عنه".

وتابع "كهربا تعرض لعقوبات عديدة في الزمالك، بينها عقوبات مُعلنة وأخرى غير معلنة. لم نكن نعلن كل شيء حتى لا نوقف "سوق اللاعب" لكي نبيعه".

وأكمل حديثه قائلا: "منذ فترة حددنا شخصية اللاعب المطلوب تواجده في نادي الزمالك، وكهربا لم يكن من بينهم".

ماذا حدث؟

قبل مران الأهلي يوم الأربعاء الماضي ، حدثت مشادة لفظية بين كهربا ومحمد الشناوي، اتخذ على إثرها عبد الحفيظ قراره بتغريم الجناح الذي سيعود للمشاركة المحلية بعد إيقاف 10 مباريات بسبب أحداث السوبر المحلي في الإمارات، بعد مباراتين.

حسبما علم FilGoal.com فإن بعد تدخل بعض من اللاعبين لفض الاشتباك اللفظي بين الشناوي وكهربا شعر ريني فايلر مدرب الفريق بالغضب وطلب من الأخير التدرب رفقة مدرب الأحمال منفردا.

وغضب كهربا من القرار ورحل عن النادي، قبل أن يعود بعدها للمران ويعتذر للجميع قبل قرار توقيع العقوبة عليه من قبل مدير الكرة.

ونشر الموقع الرسمي لـ الأهلي رسالة بالفيديو يوم الخميس من كهربا يعتذر من خلالها للجميع. (طالع التفاصيل)

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