بيلد: زيدان معجب بـ داني أولمو.. ريال مدريد مستعد لشرائه

في تحرك مفاجئ، يبدو نادي ريال مدريد مهتما بانتداب داني أولمو لاعب لايبزج الألماني.

صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد معجب بـ أولمو.

التقرير أفاد أن ريال مدريد مستعد للتقدم بعرض يبلغ 40 مليون من أجل الجناح الإسباني الشاب.

يأتي ذلك رغم تصريح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في وقتٍ سابق بعدم نية النادي إجراء أي تعاقدات كبيرة.

أولمو (22 عاما) أحد خريجي مدرسة لا ماسيا الخاصة بـ برشلونة، قبل أن ينتقل إلى دينامو زغرب الكرواتي عام 2014 ويظل في صفوفه حتى رحيله إلى لايبزج في 2020.

ويعد أولمو أحد أهم المواهب الإسبانية الشابة في أوروبا، إذ سجّل 34 هدفا وصنع 28 في 124 مباراة بقميص دينامو زغرب.

خاض أولمو 15 مباراة مع لايبزج منذ انضمامه إليه في يناير، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا، وساهم في وصول الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتوج أولمو ببطولة أوروبا للشباب عام 2019 مع منتخب إسبانيا، ومن المنتظر مشاركته في أولمبياد طوكيو.

كما يمتلك أولمو مباراة دولية مع منتخب إسبانيا الأول سجل خلالها هدفا، ويتواجد في القائمة الحالية لـ لويس إنريكي.

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