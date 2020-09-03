مدرب بيراميدز: سيطرنا أكثر من الزمالك على اللقاء.. الصراع على الوصافة لم ينته

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 23:27

كتب : عاطف شادي

ساسي - بيراميدز - الزمالك

قال أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز إن فريقه كان الأكثر سيطرة على مباراته ضد الزمالك لكنه أهدر فرصة العودة في اللقاء بإضاعة ركلة الجزاء التي حصل عليها.

وفاز الزمالك على بيراميدز اليوم الخميس بهدفين دون رد في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 24 من الدوري المصري.

وتحدث المدرب الكرواتي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا: "أهنئ الزمالك على الفوز، كنا الأكثر سيطرة على اللقاء ولاحت لنا الكثير من الفرص وفي لحظة العودة أهدر محمد فاروق ركلة الجزاء".

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وأكمل "التوفيق لم يكن إلى جانبنا وارتكبنا بعض الأخطاء وأطالب اللاعبين بالهدوء في بعض المواقف التي تواجههم خلال اللقاء وكانت سببا في تفوق الزمالك علينا".

وعن تغيير إبراهيم عادل الذي تأثر بيراميدز بخروجه قال: "هو لاعب صغير في السن وظهر عليه الإرهاق لذا فضلت استبداله والدفع بلاعب يصبح قادرا على العطاء وبعد التبديل لاحت لنا العديد من الفرص".

وشدد "الهزيمة أمام الزمالك لا تعني فرصة ضياع المنافسة على المركز الثاني بل هي مستمرة فهناك 30 نقطة في الملعب والفريق بمستواه الطبيعي قادر على الاستمرار في الصراع حتى اللحظة الأخيرة ولن نتنازل عن ذلك المركز بأي شكل".

وأتم "احاول علاج الأخطاء التي وقعنا فيها وذلك خلال التدريبات رغم ضيق الوقت يبن المباريات، وكما قلت لولا سوء الحظة لخرجنا بنتيجة أفضل".

ووصل رصيد الزمالك بفضل ذلك الانتصار لـ48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

علما بأن الزمالك سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بعد قرار لجنة الانضباط لانسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.

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