طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابات الونش وشيكابالا وحسام أشرف

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابات محمود حمدي "الونش"، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وحسام أشرف لاعبي الفريق.

وتعرض اللاعبين الثلاثة للإصابة أثناء مباراة الزمالك وبيراميدز قبل قليل.

وقال محمد أسامة في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "الونش يعاني مشكلة في الجانب الداخلي للركبة. أحتاج لمشاهدة اللقطة أولا وانتظار 24 ساعة قبل إجراء الأشعة لتحديد إصابته".

وأضاف " شيكابالا مثل الونش يعاني مشكلة في الجانب الداخلي للركبة بعد كرة "اتعلقت" فيها قدمه بنهاية المباراة، أما حسام أشرف فيعاني شد في العضلة الضامة. هكذا أصبح حالنا كل مباراة بسبب الضغط الرهيب".

طبيب الزمالك كشف أيضا عن حالة مصطفى فتحي وحازم إمام ومحمد حسن ثلاثي الفريق المصاب عبر قناة الزمالك.

وعن ذلك قال محمد أسامة لقناة الزمالك: "مصطفى فتحي شُفي تماما من الإصابة التي يعاني منها وبدأ المشاركة في التدريبات، كذلك محمد حسن سيبدأ المشاركة في المران بشكل طبيعي".

وأتم "بالنسبة لحازم إمام فما زلنا نعمل معه في البرنامج التأهيلي الذي خصصناه له قبل الانتقال للمرحلة التالية".

كان الزمالك قد فاز على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري.

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