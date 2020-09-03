سكاي: أندية الدوري الإنجليزي تصوت للعودة لنظام الـ3 تبديلات

رفضت أندية الدوري الإنجليزي "بريميرليج" استمرار العمل الاستثنائي بنظام الخمسة تبديلات خلال الموسم المقبل وأقرت بالعودة للإجراءات الطبيعية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الخميس أنه خلال اجتماع للأندية الـ20 فقد تم التصويت على العودة لنظام الثلاثة تبديلات مع وجود سبعة لاعبين على مقاعد البدلاء.

وكان يتطلب استمرار العمل الاستثنائي بنظام الخمسة تبديلات الحصول على 14 صوتا وهو ما لم يحدث.

ومنذ استئناف النشاط الكروي بعد توقفه جراء تفشي فيروس كورونا سمح الدوري الإنجليزي بإجراء خمسة تبديلات خلال ثلاث فترات مع وجود تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول كانوا ضمن المؤيدين لقرار استمرار العمل بخمسة تبديلات.

فيما رفضت الأندية الصاعدة من الدرجة الأولى القرار وهم ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون وفولام.

في الوقت ذاته تم إلغاء فترتي التوقف خلال شوطي المباراة لشرب المياة في ظل أن مباريات الموسم الجديد ستقام في الظروف الطبيعية المعتادة وليس خلال شهور الصيف الحارة.