تيليجراف: سولشاير يخطط لمشاركة بوجبا ودي بيك وبرونو معا في الملعب

يخطط أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد للعب بالثلاثي دوني فان دي بيك وبول بوجبا وبرونو فيرنانديز معا في الملعب دون أن يشارك أحدهم على حساب الآخر، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إنه خلال المفاوضات التي عقدها المدرب النرويجي مع لاعبه الجديد دي بيك، كان سولشاير إيجابيا للغاية حول إشراكه بجانب بوجبا وبرونو، ولديه إيمان بأن اللاعبين الجيدين يمكنهم المشاركة معا.

ولعب الثنائي بوجبا وفيرنانديز في آخر 8 مواجهات خاضها يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي. عادة كان نيمانيا ماتيتش يشارك كمحور دفاعي.

ويلعب فان دي بيك كصانع ألعاب متقدم مثل برونو فيرنانديز، لكن حسب التقرير البرتغالي سيلعب في العمق، ودي بيك سيتحرك إلى داخل منطقة الجزاء في نهاية بناء يونايتد للهجمات.

ويستعد سولشاير للنظر في طريقة لعبه والتشكيلات التي سيبدأ بها المباريات لكي يدمج ضمنها صفقته الجديدة كلاعبه الرئيسي فيها. مع وصول دي بيك، فهو تتم مقارنته بصفقة إريك كانتون إلى يونايتد في 1992 حينما انضم قادما من ليدز يونايتد وغير النادي للأفضل.

وانضم فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى خمسة أعوام، وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني بعد الإضافات.