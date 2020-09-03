تقارير: يونايتد سيتقدم بعرض لضم ريجيلون

يراقب مانشستر يونايتد حاليا وضع سيرجيو ريجيلون ظهير ريال مدريد، خاصة مع عدم وضوح مستقبل اللاعب مع فريقه الحالي. وذلك وفقا لتقارير نشرتها صحف "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية و"أس" الإسبانية.

وتتبع مانشستر يونايتد صاحب الـ23 عاما لفترة طويلة، بقيادة مايك كورت رئيس القسم التقني في كشافي الفريق.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض بقيمة 25 مليون يورو، وريال مدريد سيضع شرطا لإعادة شراء اللاعب مرة أخرى.

صاحب الـ23 عاما صنع هدف التعادل في انتصار فريقه السابق إشبيلية بنتيجة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يتأهل للنهائي ويتوج بطلا على حساب إنتر ميلان.

ريجيلون أحد ناشئي ريال مدريد وقضى الموسم الماضي معارا لإشبيلية.

الظهير الأيسر الإسباني شارك بقميص إشبيلية في 38 مباراة خلال الموسم الماضي بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ريجيلون لعب بقميص الفريق الأول لريال مدريد في 22 مباراة وصنع 3 أهداف.