ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا فرنسيا

نجحت مجموعة سيتي لكرة القدم التي تضم نادي مانشستر سيتي في الاستحواذ على نادي تروا الفرنسي.

وأفاد نادي مانشستر سيتي في بيان: "أعلنت مجموعة سيتي يوم الخميس استحواذها على نادي تروا الفرنسي".

وأضاف البيان "بذلك أصبح تروا النادي العاشر في المجموعة".

تروا يلعب في دوري الدرجة الثانية بفرنسا.

وتملك مجموعة (C.F.G) أغلبية أسهم 9 أندية أخرى في قارات العالم.

مجموعة سيتي لكرة القدم يسيطر عليها أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات إذ يملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الأندية العشرة التي تملكها مجموعة سيتي لكرة القدم هي:-

- مانشستر سيتي الإنجليزي

- نيويورك سيتي الأمريكي

- مولبورن سيتي الاسترالي

- جيرونا الاسباني

- أتلتيكو توركوي الأوروجوياني

- يوكوهاما مارينوس الياباني

- سيتشوان جيونيو الصيني

- مومباي سيتي الهندي

- لوميل البلجيكي

- تروا الفرنسي