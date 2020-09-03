رسميا - ظهير نوتنجام فورست ينضم لـ أستون فيلا لمنافسة المحمدي

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - محمود تريزيجيه - أستون فيلا - ليفربول

أعلن نادي أستون فيلا يوم الخميس ضم ماتي كاش قادما من نوتنجام فورست.

كاش يلعب في مركز الظهير الأيمن الذي يلعب فيه أحمد المحمدي.

وأفاد أستون فيلا في بيان: "يسرنا الإعلان عن التعاقد مع اللاعب ماتي كاش قادما من نوتنجام فورست مقابل رسوم لم يتم الكشف عنها".

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وأضاف البيان "لقد شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في أكثر من 120 مباراة في الدوري مع فورست، في البداية لعب كمهاجم من الناحية اليمنى وفي الأونة الأخيرة كظهير أيمن".

وقال دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا: "نحن سعداء بالترحيب بماتي في فيلا، نعتقد بأننا استطعنا ضم واحد من ألمع المواهب الشابة في إنجلترا".

وأضاف "لديه سجل ممتاز في اللعب كلاعب شاب، نعتقد بأنه سينسجم بسهولة وسيواصل تطوره السريع".

أستون فيلا الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" والمحمدي نجح في البقاء ضمن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الأنفاس الأخيرة من الموسم الماضي.

أستون فيلا أحمد المحمدي ماتي كاش محمود حسن "تريزيجيه"
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