فان دير سار في خطاب لجماهير يونايتد: لا يوجد مكان أفضل من مسرح أحلامكم لدوني فان دي بيك

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 10:48

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - مانشستر يونايتد

أرسل إدوين فان دير سار أسطورة مانشستر يونايتد والمدير التنفيذي لنادي أياكس، خطابا إلى جماهير فريقه السابق بعد انضمام دوني فان دي بيك إلى صفوف الفريق الإنجليزي ليكون أول صفقاته الصيفية.

ونشر فان دير سار الخطاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيه: "أعزائي جماهير مانشستر يونايتد، آمل أن تكونوا بخير، يبدو أن طريقنا قد تقاطع مرة أخرى، أحد لاعبينا ينضم إليكم هذا الموسم، ومثل من سبقوه كان معنا منذ أن كان فتى صغيرا".

وأضاف "بعد فترة صغيرة من ظهوره الأول، أصبح واحدا من أفضل لاعبينا، خاصة في آخر عامين كان رائعا، منذ نهائي الدوري الأوروبي ولا يوجد أي ضغينة منا في ذلك، إلى مسيرتنا في دوري الأبطال والفوز باللقب في هولندا".

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وواصل "الفريق الذي كان جزء منه أظهر للعالم من نحن وما يمثله أياكس".

وأكمل "مثلكم، نفتخر بأنفسنا كوننا واحدا من الأفضل فيما يخص تطوير المواهب ومنح الشباب فرصة على أعلى مستوى، يمكنك أن تقولوا إن نجمكم الجديد هو تجسيد لهذا الفخر".

وتابع "ويعد ذلك واحدا من عدة أسباب التي تجعلنا لا نحب رؤيته يرحل عنا، لكننا نتفهم انه حان الوقت له للانتقال وللاستمرار في الحلم".

وأردف "وأي مكان أفضل من مسرح أحلامكم لفعل ذلك؟ ثقوا بي أنا أعلم".

وأتم "أرجوكم اعتنوا جيدا بلاعبنا دوني، وساعدوه لكي يحلم، استمتعوا بالمستقبل، إدوين فان دير سار".

فان دي بيك (23 عاما) انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أياكس يوم الأربعاء بعقد يمتد لخمسة أعوام. وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني بعد الإضافات.

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