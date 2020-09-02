كروس: انتقال ميسي لـ ريال مدريد؟ يحتاج للشجاعة من أجل ذلك

يرى توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أن انتقال ليونيل ميسي إلى بطل الدوري الإسباني صعب الحدوث ويتطلب الشجاعة.

توني كروس قال لـ podcast Einfach mal Luppen مع شقيقه فيليكس: "لا أعتقد أن ميسي سيأتي إلى ريال مدريد".

وتابع "للبقاء في إسبانيا أنت بحاجة إلى الشجاعة من أجل ذلك. أعتقد أنه من الصعب أن يتخيل أي شخص في عالم كرة القدم برشلونة بدون ميسي."

وأضاف "أنه من المحتمل أن ينتقل لبيب جوارديولا ومانشستر سيتي، ميسي بدون عن برشلونة يعني أن الفريق سيفتقر إلى القوة الكاملة".

وأتم "إذا لم يعد أحد هؤلاء اللاعبين يلعب في الفريق المنافس، فيمكن لأي شخص أن يتخيل أننا لا نعتبره شيئا سيئا لنا بالضرورة".

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تفاصيل ما أخبره بارتيميو لخورخي ميسي في الاجتماع "يريد بقاء ميسي لأنه شخصية رئيسية في مشروع رونالد كومان".

وتابع التقرير: "وأصر بارتيميو على أن عرض التجديد لمدة عامين لا يزال ساريا وأنه لن يتفاوض بأي حال من الأحوال على رحيله، ولا يزال ميسي لاعبا في برشلونة".

فيما كشفت شبكة "TYC sports" الأرجنتينية موقف والد ميسي عقب الاجتماع. (طالع التفاصيل)