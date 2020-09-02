تقرير أرجنتيني - خورخي ميسي: نجلي لن يبقى في برشلونة

ذكر تقرير بثته شبكة "تي واي سي" الأرجنتينية أن خورخي ميسي والد قائد برشلونة ليونيل، أكد أن نجله لن يبقى في صفوف البلوجرانا خلال اجتماعه برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

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وأوضح التقرير أن خورخي ميسي طالب برحيل نجله عن البلوجرانا وأنه لم يكن يتحلى بالمرونة خلال الاجتماع الحاسم لمصير ليونيل.

وأشار التقرير إلى أن ليونيل يريد الرحيل بشكل ودي مع دفع من يضمه 122 مليون يورو فيما يرفض برشلونة ذلك الحل مطلقا.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تفاصيل ما أخبره بارتيميو لخورخي ميسي في الاجتماع "يريد بقاء ميسي لأنه شخصية رئيسية في مشروع رونالد كومان".

وتابع التقرير "وأصر بارتيميو على أن عرض التجديد لمدة عامين لا يزال ساريا وأنه لن يتفاوض بأي حال من الأحوال على رحيله، ولا يزال ميسي لاعبا في برشلونة".

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.