الفوز الأول منذ يناير.. الإنتاج يهزم سموحة في الوقت القاتل

حقق فريق الإنتاج الحربي الفوز الأول له في الدوري المصري منذ شهر يناير الماضي بعدما هزم سموحة بهدفين لهدف.

وفاز الإنتاج على سموحة بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب الإسكندرية.

وكان آخر فوز يحققه الإنتاج في الدوري بتاريخ 8 يناير الماضي أمام حرس الحدود، وظل بعدها لمدة 8 مباريات دون تحقيق أي فوز.

وارتفع رصيد الإنتاج إلى النقطة 27 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز السادس.

تقدم الإنتاج في الدقيقة 30 بتسديدة صاروخية للاعب الوسط غنام محمد سكنت شباك الحارس عمر صلاح.

لكن سموحة تعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة أرسلها شريف رضا داخل منطقة الجزاء وغالطت الحارس أحمد يحيى وذهبت إلى الشباك.

وفي الدقيقة 88 حصل الإنتاج على ركلة جزاء بعد عرقلة مامادو نياس داخل منطقة الجزاء.

وعاد الحكم أمين عمر لمراجعة اللعبة بالفيديو ليعود ويحتسب ركلة جزاء.

وتقدم المدافع محمد بازوكا لتسديد الكرة مسجلا منها هدف فوز الإنتاج على سموحة في الوقت القاتل.