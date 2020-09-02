مواعيد مباريات الأربعاء 2 سبتمبر 2020: طلائع الجيش يواجه أسوان وسموحة ضد الإنتاج

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 09:59

كتب : FilGoal

أسوان

يشهد يوم الأربعاء 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

تبدأ مباريات اليوم، بمواجهة طلائع الجيش أمام ضيفه أسوان على استاد جهاز الرياضة العسكري في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، على قناة "أون تايم سبورت 1".

المباراة الثانية، ستكون بين إنبي وضيفه الجونة، على استاد بتروسبورت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على قناة "أون تايم سبورت 2".

أخبار متعلقة
عمر جابر: فوز بيراميدز ضد أسوان خطوة هامة نحو هدفنا الرئيسي.. ولكن لدينا "حلم أكبر" مدرب بيراميدز: أهنئ أسوان على الأداء ولكننا نستحق الفوز.. والتدريبات تحدد جاهزية السعيد للزمالك في الـ+90.. فوز قاتل لـ بيراميدز على أسوان.. وصراع الوصافة يشتعل قبل مواجهة الزمالك

وتقام ثالث مواجهات الأربعاء، بين سموحة وضيفه الإنتاج الحربي في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على استاد الإسكندرية، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

لمعرفة مواعيد مباريات الأربعاء من هنا.

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأربعاء 2 سبتمبر 2020: طلائع الجيش يواجه أسوان وسموحة ضد الإنتاج 26 دقيقة | الدوري المصري
حسني عبد ربه يختار تشكيله الأفضل في مصر.. فريق ناري 8 ساعة | الدوري المصري
المصري: طالبنا بتعويض من 20 لـ 30 مليون جنيه ضد التوأم 9 ساعة | الدوري المصري
حسني عبد ربه: رئيس النادي كان يطلب من المدربين عدم إشراكي.. ورسالة لوزير الرياضة 9 ساعة | الدوري المصري
أحمد جعفر: الأهلي تواصل معي والزمالك لم يجبرني على التنازل عن مستحقاتي 9 ساعة | الدوري المصري
مانشيني يستبعد تونالي ويضم جورجينيو لقائمة إيطاليا 10 ساعة | أوروبا
زادة: لا نعلم كيف سيحدد اتحاد الكرة المشاركين في بطولات إفريقيا.. ولن يتم خصم 3 نقاط من الزمالك 10 ساعة | الدوري المصري
فخر الدين بن يوسف يوضح موقفه من الإسماعيلي وسر عدم الاستمرار 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك