مواعيد مباريات الأربعاء 2 سبتمبر 2020: طلائع الجيش يواجه أسوان وسموحة ضد الإنتاج

يشهد يوم الأربعاء 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

تبدأ مباريات اليوم، بمواجهة طلائع الجيش أمام ضيفه أسوان على استاد جهاز الرياضة العسكري في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، على قناة "أون تايم سبورت 1".

المباراة الثانية، ستكون بين إنبي وضيفه الجونة، على استاد بتروسبورت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على قناة "أون تايم سبورت 2".

وتقام ثالث مواجهات الأربعاء، بين سموحة وضيفه الإنتاج الحربي في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على استاد الإسكندرية، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

لمعرفة مواعيد مباريات الأربعاء من هنا.