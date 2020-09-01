زيدان: كروس لا يشعر بالتوتر أبدا.. وأستطيع القول أنني دربته وراموس ورونالدو وبيل

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - توني كروس - ريال مدريد

انهال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بالإشادة على الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

زيدان تحدث عن لاعب وسطه الألماني قائلا: "توني لا يتحدث كثيرا، هو هادئ لكن عندما يتحدث، يكون لأنه مضطر إلى ذلك".

وأضاف عبر "Real France": "إنه يتحدث إلى أي شخص: مدرب أو مديرين أو زملاء ولا يتوقف، لقد رأيت العديد من المناقشات التي انتهى به الأمر فائزا".

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وأردف "هو لاعب رائع يستطيع اللعب كلاعب في مركز 6 فهو لاعب وسط طبيعي وأيضا كصانع ألعاب".

وتابع "فضيلته الرئيسية هي هدوءه. لا يشعر بالتوتر أبدا".

وواصل "أجد أنه من المذهل كيف يلعب بكلتا قدميه بسهولة. قد أعتقد أنه أعسر، حياته بأكملها عائلته وكرة القدم، والباقي لا يهم".

واستدرك "سوف يتم تذكره كلاعب رائع، أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه".

وأتم "عندما وصلت لـ ريال مدريد كنت سعيدا لتدريب كروس، بالطبع أستطيع القول أنني دربت سيرخيو راموس وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وتوني كروس أيضا".

كروس انضم لـ ريال مدريد في صيف 2014 وخاض 278 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 68 في جميع المسابقات وحقق 14 لقبا منها ثلاثية دوري أبطال أوروبا.

الموسم المنصرم حقق كروس (30 عاما) لقب الدوري الإسباني وخاض 45 مباراة في جميع المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 9.

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