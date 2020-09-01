تقارير إيطالية: ميلان يتحرك لضم كييزا.. وتغيير في بنود تعاقد براهيم دياز

بعدما جدد ميلان تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش واقترب من إتمام التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا، حان الدور على صفقة أخرى.

براهيم دياز النادي : ريال مدريد فيدريكو كييزا النادي : فيورنتينا ميلان

شبكة "ميدياست" الإيطالية قالت إن ميلان يستهدف الآن فدريكيو كييزا جناح فيورنتينا والذي يقيّمه النادي البنفجسي بـ 70 مليون يورو.

يوفنتوس وإنتر ومانشستر يونايتد أبرز المهتمين بخدمات الجناح الإيطالي الذي رفض تجديد تعاقده مع الفيولا بنهاية الموسم الماضي.

ويسعى ميلان للحصول على خدمات اللاعب الذي سبق له أن لعب تحت قيادة ستيفانو بيولي المدير الفني الحالي للروسونيري إبان فترة في مدينة فلورنسا.

بعض التقارير ذكرت أن ميلان يسعى لاستعارة اللاعب مقابل 10 مليون يورو مع أحقية الشراء في الصيف المقبل وإدراج البرازيلي لوكاس باكيتا في الصفقة والذي تقدر قيمته بـ 30 مليون يورو وكان من أبرز الأسماء التي سعى الفيولا لضمها.

كييزا نجل إنريكو كييزا لاعب وسط بارما ومنتخب إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي لعب منذ بداية مسيرته لـ فيورنتينا.

ومنذ انضمامه للفريق الأول خاض الجناح البالغ 22 عاما 150 مباراة سجل 33 هدفا وصنع 24.

وفي الموسم الماضي سجل كييزا 10 وصنع 9 في 24 مباراة بالدوري الإيطالي.

وفي سياق آخر، يستعد براهيم دياز لاعب ريال مدريد للسفر إلى مدينة ميلانو للخضوع للفحص الطبي خلال 24 ساعة للانضمام إلى ميلان على سبيل الإعارة.

ووفقا لشبكة سكاي إيطاليا فأن اللاعب سينضم إلى ميلان في صفقة إعارة جافة ومن ثم سيتوصل الناديين لاتفاق على تمديد الإعارة و تغيير البنود.

الإسباني البالغ 21 عاما انضم لـ ريال مدريد قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو في يناير 2019.

وخلال موسم ونصف خاض دياز 10 مباراة أغلبها كبديل وسجل هدفا وصنع آخر.

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