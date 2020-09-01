مران الأهلي - ظهور الشحات وتأهيل السولية.. وجلسة بين عبد الحفيظ وطبيب الفريق

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 18:58

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

حسين الشحات - مران الأهلي

عقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا لمواجهة وادي دجلة الجمعة المقبل.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

واستأنف الأهلي مرانه بعد راحة يومين، منحها الجهاز الفني للاعبين بعد الفوز على المصري في الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة وادي دجلة وشرح البرنامج التدريبي بشكل نظري قبلها.

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وظهر حسين الشحات جناح الفريق في المران وبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد جراحة (الفتاق) التي خضع لها في يونيو الماضي.

وقام الشحات بالركض حول الملعب على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما أدى عمرو السولية جلستي علاج طبيعي و"جيم" ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وتعرض السولية لإصابة في العضلة الأمامية بمباراة المصري الأخيرة ويغيب عن الفريق لمدة من 10 أيام إلى أسبوعين.

وشهد المران تصعيد حمزة حسين حارس مرمى فريق الشباب، وركز فايلر على الضغط بقوة من المنطقة الأمامية وبالأخض لأليو بادجي ومحمود كهربا.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع طبيب الفريق على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش للتعرف على آخر مستجدات حالة المصابين.

ويسعى الأهلي لاستعادة لاعبيه المصابين قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له 26 سبتمبر الجاري.

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