مدرب قحافة: إيقافي قرار تعسفي ولست مدرب بالممتاز لأدفع غرامة 50 ألف جنيه

قرر اتحاد الكرة إيقاف محمد حسانين إينو ٣ أشهر وغرامة 50 ألف جنيه وعدم قبول الإستئناف.

ويرى حسانين أن قرار الإيقاف تعسفي والغرامة الموقعة كبيرة لأنه ليس مدربا في الدوري الممتاز.

وقال حسانين لـ FilGoal.com: "بيني وبين منطقة الغربية أكثر من مشكلة، كنت مديرا فنيا لسبورتنج في الدرجة الرابعة وكان يتم إيقافي مباراة وأشارك في أخرى دون ارتكاب أخطاء".

وأضاف "في الموسم الحالي أنا مدير فني لنادي قحافة في الدرجة الرابعة، جمعتنا مباراة مع مركز شباب سمنود واعترضت على تواجد حكم المباراة ولكن قام بتحكيم اللقاء وفاز سمنود بعد مرور 10 دقائق وقت بدل من الضائع".

وتابع "لم يحدث شئ وتم تحويلي للتحقيق وإيقافي رغم عدم كتابة تقرير، وكتبت على صفحتي الخاصة منطقة فاسدة ولا بد من مراجعة أنفسهم".

وأوضح مدرب قحافة "ذهبت للتحقيق ومعي (فلاشة) للمباراة واعتراض مدرب مركز شباب سمنود ولم يتم إيقافي، وتم تحويلي للتحقيق لاتحاد الكرة مع توصية بالشطب".

وكشف حسانين "فوجئت بتغريمي بـ 50 ألف جنيه وإيقافي ثلاثة أشهر وعدم قبول الاستئناف".

وكشف "مرتبي 3 آلاف جنيه شهريا، كيف أدفع تلك الغرامة هل أبيع ممتلكاتي".

وتابع "أنا لاعب سابق في طنطا في الدوري الممتاز ومدرب عصبي لكن أتمالك أعصابي، أرى من يعترض دون إيقاف".

وواصل حسانين "اعترف بسؤالهم أين التطوير في المنطقة الغربية وأين دوركم هذا فساد".

وأتم تصريحاته "هناك تعسف وكيل بمكيالين فهناك من يعترض ولا يتم إيقافه، وشاهدنا عقوبات السوبر تم تخفيضها في الاستئناف".

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