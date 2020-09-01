مدرب قحافة: إيقافي قرار تعسفي ولست مدرب بالممتاز لأدفع غرامة 50 ألف جنيه

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 18:13

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر اتحاد الكرة إيقاف محمد حسانين إينو ٣ أشهر وغرامة 50 ألف جنيه وعدم قبول الإستئناف.

ويرى حسانين أن قرار الإيقاف تعسفي والغرامة الموقعة كبيرة لأنه ليس مدربا في الدوري الممتاز.

وقال حسانين لـ FilGoal.com: "بيني وبين منطقة الغربية أكثر من مشكلة، كنت مديرا فنيا لسبورتنج في الدرجة الرابعة وكان يتم إيقافي مباراة وأشارك في أخرى دون ارتكاب أخطاء".

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - أكرم عبد المجيد يتراجع عن تدريب الشرقية في الدرجة الثانية - الإعلان عن جدول الخمس جولات المتبقية من الدوري سوهاج لـ في الجول: لماذا يفرق اتحاد الكرة بين لاعبي الممتاز والدرجة الثانية في المسحات؟ عادل رامي يقترب من الدرجة الثانية الإيطالية لمزاملة مينيز

وأضاف "في الموسم الحالي أنا مدير فني لنادي قحافة في الدرجة الرابعة، جمعتنا مباراة مع مركز شباب سمنود واعترضت على تواجد حكم المباراة ولكن قام بتحكيم اللقاء وفاز سمنود بعد مرور 10 دقائق وقت بدل من الضائع".

وتابع "لم يحدث شئ وتم تحويلي للتحقيق وإيقافي رغم عدم كتابة تقرير، وكتبت على صفحتي الخاصة منطقة فاسدة ولا بد من مراجعة أنفسهم".

وأوضح مدرب قحافة "ذهبت للتحقيق ومعي (فلاشة) للمباراة واعتراض مدرب مركز شباب سمنود ولم يتم إيقافي، وتم تحويلي للتحقيق لاتحاد الكرة مع توصية بالشطب".

وكشف حسانين "فوجئت بتغريمي بـ 50 ألف جنيه وإيقافي ثلاثة أشهر وعدم قبول الاستئناف".

وكشف "مرتبي 3 آلاف جنيه شهريا، كيف أدفع تلك الغرامة هل أبيع ممتلكاتي".

وتابع "أنا لاعب سابق في طنطا في الدوري الممتاز ومدرب عصبي لكن أتمالك أعصابي، أرى من يعترض دون إيقاف".

وواصل حسانين "اعترف بسؤالهم أين التطوير في المنطقة الغربية وأين دوركم هذا فساد".

وأتم تصريحاته "هناك تعسف وكيل بمكيالين فهناك من يعترض ولا يتم إيقافه، وشاهدنا عقوبات السوبر تم تخفيضها في الاستئناف".

اقرأ أيضا:

هل يمكن لسيتي تحمل تكاليف ضم ميسي

مواعيد تسجيل الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا

في الدرجة الثانية اتحاد الكرة مدرب القحافة
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان: كروس لا يشعر بالتوتر أبدا.. وأستطيع القول أنني دربته وراموس ورونالدو وبيل 30 دقيقة | أوروبا
مجدي عبد العاطي لـ في الجول: قوة الزمالك في المثلث الخفي.. وهذا أخطر لاعبي بيراميدز 35 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة: موعد نصف النهائي يحدد طريقتنا في اختيار المشاركين في إفريقيا الموسم المقبل 37 دقيقة | الدوري المصري
تقارير إيطالية: ميلان يتحرك لضم كييزا.. وتغيير في بنود تعاقد براهيم دياز 52 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - ظهور الشحات وتأهيل السولية.. وجلسة بين عبد الحفيظ وطبيب الفريق 54 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك توضح: كيف اكتسب يونايتد أفضلية لضم دي بيك.. ولماذا انسحب ريال مدريد 58 دقيقة | تقرير في الجول
مارادونا يظهر لأول مرة في تدريبات خيميناسيا رغم وجود خطورة على صحته ساعة | أمريكا
ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك