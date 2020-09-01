الإعلان عن مواعيد موسم 2020-2021 لـ الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن مواعيد موسم 2020-2021 للدوري الإيطالي والتي مقرر إقامة القرعة الخاصة بالموسم غدا الأربعاء.

حفل قرعة الدوري الإيطالي سيبدأ في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة غدا الأربعاء 2 سبتمبر.

وسيبدأ الموسم في 19 سبتمبر المقبل حتى 23 مايو 2021، يختلله 6 جولات في منتصف الأسبوع ولن يكون هناك راحة في فترة أعياد الميلاد "كريسماس".

الجولات الـ 6 التي تقام في منتصف الأسبوع تحددت مواعيدها بالفعل خلال: 16 ديسمبر و23 ديسمبر و6 يناير و2 فبراير و21 أبريل و12 مليو.

وسيتوقف الدوري 3 مرات من أجل إقامة مباريات المنتخب الإيطالي ضمن الأجندة الدولية وجاءت مواعيدها في 11 أكتوبر و15 نوفمبر و28 مارس.

ولن تقام أي مباراة بعد 18 مايو على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما لناديي روما ولاتسيو من أجل تحضيره لاستضافة نهائيات يورو 2020.

يورو 2020 من المنتظر أن يبدأ الصيف المقبل بمواجهة إيطاليا وتركيا في 11 يونيو 2021.

وسينتهي الموسم في 23 مايو 2021.

video:1

اقرأ أيضا

كاف يعلن موعد تسجيل الأندية المشاركة في بطولتيه الموسم المقبل

وزير الرياضة يوضح موقف الحضور الجماهيري لمونديال اليد