رسميا – التوغل البرازيلي مستمر.. أرسنال يعلن ضم جابرييل

مازال التوغل البرازيلي في أرسنال مستمر فبعد ديفيد لويز وويليان وجابرييل مارتينللي جاء الدور على لاعب آخر من السيليساو هو المدافع جابرييل ماجاليس.

ولم يشر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي لمدة التعاقد فيما ذكر أن المدافع صاحب الـ22 القادم من ليل الفرنسي سيرتدي القميص رقم 6.

وذكرت التقارير الصحفية أن الصفقة كلفت خزائن أرسنال 26 مليون جنيه إسترليني وسيكون العقد لخمس سنوات.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن الصفقة: "نحن نرحب بجابرييل معنا هو لديه إمكانيات تساعدنا أن نصبح أقوى دفاعيا وأثبت ذلك مع فريق ليل".

وأتم "نتطلع لمشاهدته ينضج كلاعب في صفوف أرسنال".

جابرييل صاحب الـ 22 عاما انضم لصفوف ليل عام 2017 قادما من أكاديمية أفاي البرازيلية.

وخرج البرازيلي جابرييل معارا مرتين من ليل، مرة لـ تروا الفرنسي، ومرة لدينامو زغرب وحقق لقب الدوري الكرواتي مع الفريق.

هذا الموسم، وبعد تثبت نفسه مع ليل، شارك جابرييل في 34 مباراة ونجح في التسجيل مرة.

تحرك أرسنال للتفاوض مع جابرييل، جاء بسبب رغبة أرتيتا في تغيير شكل أسلوبه الدفاعي في الموسم المقبل، ويسعى لإشراك ثنائي قلب دفاع يمتاز بالقوة الجسمانية والتمرير الجيد للأمام وفقا لتقرير سابق من شبكة ذا أثليتك الموثوقة.

لا يوجد أي لاعب قام بتمريرات صحيحة للنصف الثاني من الملعب في الدوري الفرنسي، أكثر من جابرييل بواقع 255 تمريرة، ويأتي في المركز الثاني كأكثر مرر كرات للأمام بـ 578 تمريرة.

أرسنال تعاقد بالفعل مع ويليام صاليبا الصيف الماضي، واللاعب قضى فترة إعارة مع سانت إيتيان والآن يستعد لبداية مشواره مع المدفعجية، مع شراء عقد المدافع بابلو، ومع ضم جابرييل الذي يلعب بالقدم اليسرى، سيصبح خط دفاع أرسنال بالمواصفات التي أرادها أرتيتا من جانب العمر الصغير والقوة الجسمانية ودقة التمرير.