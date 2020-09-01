جنابري: ارتداء قميص ريبيري يمنحني دوافع إضافية

سيرتدي سيرجي جنابري مهاجم بايرن ميونيخ المتألق القميص رقم 7 في الموسم الجديد.

القميص رقم 7 في بايرن كان خاليا في الموسم الماضي بعد رحيل فرانك ريبيري الذي ارتداه لـ11 موسما.

وقال جنابري في تصريحات لموقع ناديه: "أتطلع بشدة لارتداء القميص رقم 7 في الموسم القادم".

وأضاف "لطالما أمتع فرانك ريبيري الجماهير مرتديا هذا الرقم، وهذا يمنحني دوافع إضافية لتقديم أفضل ما لدي".

الجناح الألماني البالغ من العمر 25 عاما لعب بالقميص رقم 22 منذ يومه الأول في بايرن ميونيخ.

وأسهم لاعب أرسنال السابق بقوة في تتويج بايرن بالثلاثية التاريخية في موسم 2019-2020.

وبرز بشكل خاص في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 9 أهداف، من بينها رباعية تاريخية في مرمى توتنام في المباراة التي انتهت بفوز ساحق للفريق البافاري بنتيجة 7-2 في لندن.

كما سجل جنابري الهدفين الأول والثاني في شباك ليون في مواجهة نصف النهائي التي انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة.

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