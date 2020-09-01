ماركا: انقسام في الآراء داخل إدارة برشلونة قبل الاجتماع بوالد ميسي

لايزال الخلاف حول مستقبل ليونيل ميسي مستمرا داخل غرفة اجتماعات إدارة برشلونة، قبل أيام من الاجتماع بين رئيس النادي جوسيب بارتوميو ووالد اللاعب.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وذكرت صحيفة "ماركا" أن تمسك برشلونة بالحصول على 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي لا يجد رضا من كل أعضاء مجلس إدارة النادي خاصة أن ميسي تقدم بطلب بالرحيل.

ويرى الرافضون لهذا التمسك أن طلب مقابل مادي واقعي مقابل رحيل ميسي إلى أي ناد آخر هو الحل الأفضل لكل الأطراف.

وبرروا موقفهم بحسب "ماركا" بأن ميسي سيزداد غضبا وسيرحل مجانا في الصيف المقبل، إذا تمسك برشلونة بالحصول على 700 مليون يورو للاستغناء عنه.

ويبدو واضحا أن لا أحد يقبل فكرة مغادرة ميسي، ولكن التسليم لرحيله سيكون بمثابة دفعة اقتصادية للنادي الذي يمكنه بعد ذلك استخدام الأموال للاستعداد للحياة بعد رحيل نجمه الأول.

ومهما حدث، سيحتاج بارتوميو إلى إيجاد حل سريعا قبل وصول خورخي ميسي بمقابلته.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين، دون اجتماع مباشر، في ظل رغبة ميسي في الرحيل وإصرار برشلونة على بقاء اللاعب أو أن يدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده الممتد إلى يونيو 2021.

ويرى الفريق القانوني لميسي أن علاقة اللاعب انتهت مع النادي وفقا لبند في العقد، بينما يصر مسؤولو برشلونة على أن المهلة التي تسمح للاعب بفسخ العقد من طرف واحد انتهت في 10 يونيو الماضي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي 700 مليون يورو، وهو رقم ضخم جدا لا تستطيع معظم الأندية تحمله.

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