رسميا - راكيتيتش يترك برشلونة وينضم لـ إشبيلية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 14:56

كتب : FilGoal

راكيتيتش

أعلن إشبيلية يوم الثلاثاء استعادة اللاعب إيفان راكيتيتش بعد رحيل الأخير عن برشلونة.

وذكر برشلونة عبر موقعه أن نادي إشبيلية سيدفع في الصفقة 1.5 مليون يورو + 9 ملايين كمتغيرات.

وأوضح الفريق الأندلسي أنه تعاقد مع لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما لمدة 4 مواسم.

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وسيعود راكيتيتش إلى إشبيلية، النادي الذي تركه في 2014.

في أبريل الماضي، قال الكرواتي في حواره مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "لطالما قلت سيكون حلما رائعا أن أرتدي هذا القميص مرة أخرى. الكل يعلم ذلك، لكنه ليس قراري وحدي، سواء أردته أم لا. هناك عوامل أخرى".

وواصل لاعب الوسط "المدير الرياضي لإشبيلية والجميع في النادي لديهم رقم هاتفي. لم يتصلوا بي بعد. أحب نادي إشبيلية والمدينة، لدي عائلة هناك".

وكان راكيتيتش قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي.

وقضى اللاعب الأسبق لبازل وشالكه وإشبيلية موسمه السادس في برشلونة، ويودع النادي بعدما توج بـ14 لقبا.

راكيتيتش انضم لبرشلونة موسم 2014/2015 قادما من إشبيلية، وبعد ثلاثة مواسم قضاها في الفريق الأندلسي الذي انضم له في 2011 بعد 4 مواسم في شالكه الألماني.

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