أجندة كاف.. تعرف على مواعيد التوقف الدولي ودوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فترات التوقف الدولية للموسم 2020-2021 وكذلك مواعيد بطولتي الأندية دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وسيشهد شهر أكتوبر المقبل وفقا لأجندة كاف، فترة توقف دولي من 5 إلى 13 من نفس الشهر، كما يشهد شهر نوفمبر فترة توقف دولية من 9 إلى 17 من نفس الشهر.

ولم يحدد كاف بعد موقف كأس الأمم الإفريقية للمحليين، ووضع إطارا زمنيا لها في الفترة من 16 يناير وحتى 8 فبراير لكنه ترك التفاصيل والقرعة للمستقبل القريب.

فترة التوقف الدولي التالية للمنتخبات ستكون في 22 مارس 2021 وحتى يوم 30 من نفس الشهر. والفترة الأخيرة في نفس الإطار للتوقف الدولي، ستكون من 31 مايو وحتى 15 يونيو.

دوري أبطال إفريقيا

تقام الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال في الفترة من 12-13 فبراير والجولة الثانية يومي 23 و24 من نفس الشهر، فيما تقام الجولة الثالثة يومي 5 و6 مارس أما الجولة الرابعة ستكون يومي 16 و17 من نفس الشهر، الجولة الخامسة من دوري الأبطال لدور المجموعات ستكون أحد أيام 2 و3 و4 من شهر أبريل، أما السادسة ستكون أحد أيام 9 و10 و11 من نفس الشهر.

وحدد كاف أيام 14 و15 و16 مايو لذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية ويقام لقاء الإياب أحد أيام 21 و22 و23 من نفس الشهر.

أما لقاءات نصف النهائي للبطولتين، فالذهاب أحد أيام 18 و19 و20 يونيو والإياب أحد أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر.

لقاء نهائي دوري الأبطال يقام يوم 17 يوليو 2021 وفقا لأجندة كاف.

الكونفدرالية

الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية تقام يوم 10 من شهر مارس المقبل، والجولة الثاني أحد أيام 16 و17 من نفس الشهر، والثالثة أحد أيام 2 و3 و4 أبريل المقبل.

أما الجولة الرابعة من البطولة تقام أحد أيام 9 و10 و11 من شهر أبريل، والخامسة يوم 21 من نفس الشهر، والسادسة يوم 28 من نفس الشهر.

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في نفس الإطار الزمني لدوري الأبطال.

ويقام نهائي الكونفدرالية يوم 10 من شهر يوليو 2021.

القرعة

قرعة دور المجموعات تم تحديد موعد 17 يناير بشكل مبدئي لها قابل للتغيير فيما بعد وفقا لأجندة كاف، فيما تقام قرعة ربع النهائي يوم 30 من شهر أبريل المقبل.

وترك كاف جزء من الأجندة في الفترة من 23 يوليو 2021 وحتى نهاية الشهر بسبب ارتباطات الأولمبياد.