أمام أفضل فرق الدوري منذ استئنافه.. هل يوقف الزمالك قطار بيراميدز مرة أخرى؟

مواجهة مرتقبة بين بيراميدز والزمالك يوم الخميس لا تمثل فقط صراعا شرسا على وصافة الدوري المصري الممتاز في الوقت الراهن، وإنما يأمل فيها الأول مواصلة مسيرته الرائعة في البطولة بينما الصدام يبدو مصيريا للفارس الأبيض.

لقاء ثأري لرفاق عبد الله السعيد بعد هزيمتين أمام الزمالك في آخر مباراتين، وحاسم لرجال المدرب باتريس كارتيرون للانفراد بوصافة البطولة وللتأكيد على جاهزية الفريق للمواجهة المنتظرة أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأفضل منذ استئناف الدوري

منذ عادت مباريات الدوري مطلع أغسطس الماضي بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، بيراميدز هو صاحب الكلمة العليا والنتائج الأفضل ولا يتفوق عليه أحد.

الفريق الذي تنتظره مواجهة هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية هو أكثر من جمع نقاطا من إجمالي عدد المباريات التي خاضها.

ففي 5 مباريات منذ استئناف الدوري لم يفقد بيراميدز سوى نقطتين، جمع 86% من نقاط المواجهات الخمس.

أكثر فريق ويليه وادي دجلة (73%) ثم الأهلي متصدر الترتيب وحامل اللقب (72%).

سجل بيراميدز هدفين على الأقل في كل مباراة خاضها منذ استئناف الدوري.

video:1 #بيراميدز يشعل صراع الوصافة بفوز قاتل على #أسوان

سجل فادي فريد هدف أسوان من ركلة جزاء فى الدقيقة 29 بينما سجل لبيراميدز إريك تراوري ومحمد الجباس فى الدقائق 81 و92#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/tzACHmuwKp — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 29, 2020

17 مباراة

في مباراة الدور الأول التي حسمها الزمالك أمام بيراميدز بهدفي مصطفى محمد ومحمود علاء كان الأول قادما من خسارة أمام إنبي، بينما بيراميدز كان منتشيا بعدم الخسارة في الدوري في آخر 17 مواجهة!

حتى أوقفه الزمالك في ملعب القاهرة.

ويأمل الزمالك أن يعطل بيراميدز مرة أخرى، لأن الأخير لم يخسر منذ سقوطه بنتيجة 2-1 ضد الأهلي في فبراير الماضي.

في آخر 7 مباريات بالدوري فاز 6 مرات ولم يعطله سوى طلائع الجيش بالتعادل بنتيجة 2-2.

video:2 هدف تقدم #الزمالك على #إنبي عن طريق محمود الونش ⚽️🏹#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/kxjcKTkjOZ — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 30, 2020

وسيدخل بيراميدز المواجهة معتمدا على قوته الهجومية الضاربة، التي جعلته يسجل في آخر 12 مباراة في الدوري، والتي تفوق الخط الأمامي للزمالك بفارق 10 أهداف.

وسيستعيد سلاحه الأهم المتمثل في المخضرم عبد الله السعيد، هداف البطولة حاليا برصيد 16 هدفا، بعدما حرمته الإصابة من مواجهة الإنتاج الحربي وأسوان.

لكن يأمل الزمالك استغلال ثغرات بيراميدز الذي يعتبر دفاعه أسوأ من دفاع 6 أندية في الدوري رغم وجوده حاليا في المركز الثاني.

مواجهة حامية الوطيس منتظرة بين الناديين اللذين سجلا 12 هدفا في آخر 4 صدامات بينهما.

اقرأ أيضا

كاف يعلن موعد تسجيل الأندية المشاركة في بطولتيه الموسم المقبل

وزير الرياضة يوضح موقف الحضور الجماهيري لمونديال اليد