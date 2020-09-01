19 إصابة بفيروس كورونا في صفوف بوكا جونيورز

ضرب فيروس كورونا نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بإصابة 19 فردا من الفريق.

وذكر بيان النادي أن فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها جميع لاعبي الفريق والطاقمين الفني والطبي وإداريي وموظفي النادي أوضحت وجود 19 إصابة بالفيروس.

وانقسمت الإصابات بين 14 لاعبا و5 أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري.

وقرر النادي الأرجنتيني تعليق تدريبات الفريق لمدة 3 أيام، مع عزل الفريق بالكامل.

سيخضع الفريق الأرجنتيني الشهير لفحوصات جديدة خلال أيام.

ويشارك بوكا جونيورز في كأس ليبرتادورس، البطولة الأهم للأندية في أمريكا الجنوبية، والمقرر انطلاقها يوم 17 سبتمبر الجاري.

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