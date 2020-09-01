تقارير: أرسنال يستعد لضم بن رحمة وحارس برينتفورد

يستعد نادي أرسنال لضم الثنائي ديفيد رايا وسعيد بن رحمة لاعب برينتفورد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقارير صحفية نشرتها صحيفة "صن" وموقع 90min البريطانيين.

ولم ينجح برينتفورد في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من نهائي الدورة المحددة للصعود، بعد الخسارة أمام فولام في النهائي خلال الشهر الماضي، وأشار التقرير إلى أنه ينوي سماع العروض المقدمة لنجومه إن تم تقييمهم بشكل مناسب.

وكان ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قد عين في جهازه الفني أندرياس جيورجسون رئيس قسم تطوير الأفراد وتنفيذ الضربات الثابتة لفريق برينتفورد، كما ضم إليه إيناكي كانا مدرب حراس المرمى، وبناء على نصيحتهما قرر ضم رايا وبن رحمة.

ديفيد رايا (24 عاما) حارس برينتفورد أصبح هدفا لأرسنال لتعويض إيميليانو مارتينيز، في حين أن بن رحمة صاحب الـ25 عاما تم التوصية بضمه بعد عدد من المستويات الرائعة التي قدمها خلال الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "صن" البريطانية إلى أن أرسنال مستعد لدفع مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني لضم بن رحمة، كما أنه سيتحرك لضم الحارس الإسباني إذا ما رحل مارتينيز.

الجناح الدولي الجزائري بن رحمة انضم إلى برينتفورد قادما من نيس في صيف 2018 بمبلغ 1.7 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقدم بن رحمة مستوى رائعا خلال الموسم الماضي إذ شارك في 46 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 10 آخرين في كل المسابقات.

أما الحارس الإسباني رايا، فانضم في صيف 2019 إلى برينتفورد قادما من بلاكبيرن روفرز بمبلغ 3.35 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

رايا شارك في 49 مباراة خلال الموسم المنصرم استقبل خلالها 42 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 16 مرة.