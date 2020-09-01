الكشف عن القمصان الجديدة لفرنسا وإنجلترا وهولندا والبرتغال

أزاحت شركة نايكي الأمريكية الستار عن القمصان الجديدة لمنتخبات إنجلترا وفرنسا وهولندا والبرتغال.

وتلعب المنتخبات بقمصانها الجديدة في دوري الأمم الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتصدر النجم كريستيانو رونالدو الدعاية لقميص البرتغال الجديد.

من الممكن ارتدائه خارج الملعب أيضا ✨ 📸 رونالدو يستعرض القميص الجديد لـ منتخب البرتغال 🇵🇹👕 pic.twitter.com/sDSOXwVgev — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 1, 2020

فيما حضر هاري كين وماركوس راشفورد وجادون سانشو في الظهور الأول لقميص المنتخب الإنجليزي.

📸 القميصين الأساسي والاحتياطي لمنتخب إنجلترا 👕✨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Nr54bCZPjN — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 1, 2020

وتصدر كيليان مبابي الظهور في الكشف عن قميص أبطال العالم الجديد.

تصميم مختلف لـ أبطال العالم 👕✨ 📸 مبابي ونجوم فرنسا يستعرضون القميص الجديد لـ منتخب الديوك 🇫🇷 pic.twitter.com/NR64fplB0F — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 1, 2020

كما ظهر فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا في الدعاية للقميص الجديد.

The wait is over. Proud to introduce our new @nikefootball jersey. Together we are the future of football. #YouCantStopUs Nu verkrijgbaar op https://t.co/4MWA7EvU8y & https://t.co/Dpb3sgAyfk pic.twitter.com/eaAEOdwrgX — OnsOranje (@OnsOranje) September 1, 2020

ومن المرجح أن تكون شركات الملابس الرياضية أجلت ظهور القمصان الجديدة للمنتخبات حتى هذا الوقت بسبب جائحة فيروس كورونا.

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