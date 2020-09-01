الكشف عن القمصان الجديدة لفرنسا وإنجلترا وهولندا والبرتغال

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 13:21

كتب : FilGoal

فرنسا - هولندا

أزاحت شركة نايكي الأمريكية الستار عن القمصان الجديدة لمنتخبات إنجلترا وفرنسا وهولندا والبرتغال.

وتلعب المنتخبات بقمصانها الجديدة في دوري الأمم الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتصدر النجم كريستيانو رونالدو الدعاية لقميص البرتغال الجديد.

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فيما حضر هاري كين وماركوس راشفورد وجادون سانشو في الظهور الأول لقميص المنتخب الإنجليزي.

وتصدر كيليان مبابي الظهور في الكشف عن قميص أبطال العالم الجديد.

كما ظهر فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا في الدعاية للقميص الجديد.

ومن المرجح أن تكون شركات الملابس الرياضية أجلت ظهور القمصان الجديدة للمنتخبات حتى هذا الوقت بسبب جائحة فيروس كورونا.

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نايكي هولندا فرنسا إنجلترا البرتغال
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