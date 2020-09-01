مدرب هولندا: صفقة دي بيك لـ مانشستر يونايتد؟ تمت تقريبا

أعلن دوايت لوديويجيس مدرب هولندا أن صفقة انضمام دوني فان دي بيك لاعب فريقه وأياكس، قد اقتربت من الانتهاء لصالح مانشستر يونايتد. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

وصرح لوديويجيس للصحفيين عند سؤاله عن الصفقة: "دي بيك؟ الصفقة تمت تقريبا".

وسيصبح دي بيك صاحب الـ23 عاما هو أول صفقات مانشستر يونايتد للسوق الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية قد قالت في وقت سابق إن مات جادج رئيس قسم تطوير الشركات في النادي قد تفاوض على البنود الشخصية مع اللاعب وأتمها سريعا حينما علم بأن توتنام يسعى لحسم الصفقة بدوره.

نجم خط وسط أياكس، لعب في 37 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 آخرين.