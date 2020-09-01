تقارير: بايرن يفاوض إنتر من أجل بقاء بيريسيتش وضم بروزوفيتش

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 12:31

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش - بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير ألمانية أن بايرن ميونيخ يفاوض إنتر ميلان من أجل الثنائي الكرواتي إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش.

بيريسيتش لعب الموسم الماضي في صفوف بايرن على سبيل الإعارة، ويرغب النادي البافاري في ضمه بشكل نهائي.

وأفادت جريدة بيلد أن بايرن بدأ مفاوضاته مع إنتر من أجل الإبقاء على الجناح الكرواتي بشكل نهائي.

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وذكر التقرير أن كارل هانز رومينيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن يشرف على المفاوضات مع إنتر حول بيريسيتش.

في السياق نفسه، أفادت شبكة سبورت 1 الألمانية أن بايرن بدأ مفاوضات أولية مع إنتر حول ضم بروزوفيتش.

ويسعى بطل أوروبا 2020 لتعزيز خط الوسط بضم البالغ من العمر 27 عاما، وذلك مع إمكانية رحيل تياجو ألكانتارا.

ورفض رومينيجيه التعليق على حقيقة مفاوضات ناديه مع إنتر حول صفقة بروزوفيتش.

ورد على سؤال صحيفة توتو سبورت حول الأمر بقوله "لا تعليق".

يذكر أن تياجو ارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول وعدة أندية أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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