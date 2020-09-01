موندو ديبورتيفو: سيتي سيتعاقد مع ميسي فقط إذا رحل مجانا عن برشلونة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 11:01

كتب : نادر عيد

ميسي

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن مسؤولي مانشستر سيتي بعد مراجعة الموقف الاقتصادي للنادي رأوا أن دفع قيمة مالية كبيرة للتعاقد مع ليونيل ميسي أيقونة برشلونة أمر صعب جدا.

وكتبت موندو وفقا لمصادر مقربة من إدارة النادي الإنجليزي أن قرار سيتي بشأن انتداب ميسي يبدو أنه اتخذ بالفعل، الفريق لن يتعاقد مع الساحر الأرجنتيني إلا لو رحل مجانا عن برشلونة.

ولا يرغب سيتي، الذي يقوده المدرب بيب جوارديولا، المجازفة بدفع قيمة مالية كبيرة للحصول على ميسي (33 عاما) حتى لو وصل نزاع الأخير مع برشلونة إلى المحكمة.

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لذلك يبدو أن سيتي سينتظر ما سيسفر عنه نزاع ميسي مع إدارة برشلونة.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين، دون اجتماع مباشر، في ظل رغبة ميسي في الرحيل وإصرار برشلونة على بقاء اللاعب أو أن يدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده الممتد إلى يونيو 2021.

ويرى الفريق القانوني لميسي أن علاقة اللاعب انتهت مع النادي وفقا لبند في العقد، بينما يصر مسؤولو برشلونة على أن المهلة التي تسمح للاعب بفسخ العقد من طرف واحد انتهت في 10 يونيو الماضي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي 700 مليون يورو، وهو رقم ضخم جدا لا تستطيع معظم الأندية تحمله.

وفي سياق آخر، قال راديو كاتالونيا إن جوارديولا قال لميسي في مكالمة هاتفية إن الأفضل هو استمراره مع برشلونة حتى الاعتزال.

ولم يحضر ميسي أول حصة تدريبية للفريق استعدادا للموسم الجديد، ومنتظر أن يجتمع والده خورخي بإدارة برشلونة خلال أيام قليلة للتفاوض.

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