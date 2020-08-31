العشري يعلن رحيله عن المصري: شعرت بالخيانة.. وكورونا هدم كل ما بنيته

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 23:32

كتب : FilGoal

طارق العشري - الزمالك - المصري

أعلن طارق العشري رحيله عن تدريب النادي المصري، بعد أشهر قليلة من تولي المهمة.

وصرّح العشري: "بت الآن المدرب السابق للمصري، اتفقت بالفعل مع إدارة النادي على الرحيل بالتراضي".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "قمت ببناء فريق محترم والكل رأى كيف ظهرنا أمام الزماك وقدمنا مباراة كبيرة".

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وتابع: "حضر فيروس كورونا وضرب الفريق في مقتل، هُدم كل ما بنيته في 6 أسابيع، أنا شخصيا ابتعدت عن الفريق 15 يوما واللاعبين أصيبوا بالتناوب".

وأجاب: "أبديت اعتراضي للإدارة على خوض مباراة مصر للمقاصة، لم أكن أمتلك حارس مرمى".

وواصل: "للأسف الأندية تلعب على نقاط ضعفنا ويعرفونها، الكل يلعب لمصلحته من أجل النقاط الثلاث، والمصري يمثّل فرصة جيدة أن تفوز عليه حاليا".

وشدد: "كل شيء كان ضدي، وصرت مشتتا".

مباراة الأهلي

وتطرق أكثر إلى أسباب رحيله عن المصري: "الكل رأى كيف كان هناك جدل كبير حتى الساعة 11 مساءً وعدم معرفتي بنتيجة المسحات ومكالمتي مع وليد العطار على الهواء، ألغيت يومها المحاضرة والتدريب ولم أكن أعرف التشكيل".

وتابع: "فوجئت أن وليد العطار أعطى نتئاج المسحات لـ عبد الظاهر السقا وطبيب الفريق منذ الساعة السابعة، لا أستطيع تفسير إخفاء النتائج عني حتى الآن، لماذا؟!".

وأضاف: "أنا المدير الفني، يجب أن أعلم بكل صغيرة وكبيرة، أنا (اللي إيدي في النار)، من الذي ضُحي به في النهاية؟".

وواصل: "شعرت بالخيانة، من فرد معين تحديدا، وليس مجلس الإدارة الذي أكن له حب ومودة".

وتابع: "لم أر ذلك طوال 20 عاما من التدريب".

وأتم: "النادي تفاوض مع مدربين آخرين وأنا لا أزال في المعسكر، أنا شخص محترم، لو أردتم رحيلي فأخبروني بكل وضوح وسأشكركم".

العشري تولى تدريب المصري في فبراير الماضي خلفا لـ إيهاب جلال، وقاد الفريق في 7 مباريات، تعادل مرتين وخسر 5.

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