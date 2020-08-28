مواجهة قوية بين العشري والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة بسبب نتائج عينات كورونا

حسم وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مصير مباراة المصري والأهلي المقرر إقامتها غدا السبت في الجولة 23 من الدوري مؤكدا عدم وجود أي نية لتأجيلها.

وقال العطار لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "لا توجد أي نية لتأجيل لقاء الأهلي والمصري، التأجيل حال وجود 10 عينات إيجابية بفيروس كورونا".

وعن تغيير نظام إجراء المسحات الطبية للكشف عن الفيروس إلى الاختبار السريع قال العطار: "نحن ننفذ بروتوكول منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية".

وأردف "الأمر لا يتعلق بكثرة المسحات، البروتوكول الأخير ينص على إجراء الاختبار السريع للاعبين وإن ظهرت إيجابية أي شخص يتم عمل مسحة وأبلغنا الأندية بذلك منذ أسبوع".

وأكمل "لا توجد أي أزمة في ذلك الأمر والزمالك والمقاولون العرب وطنطا كل من خاضوا مباريات يوم الخميس خضعوا للإجراءات الجديدة".

وشدد "المصري كان لديه تخوف من الاختبار السريع وبعد سحب 20 عينة رفضوا إكماله، وأرسلنا PCR وثبتت إيجابية عينة 5 لاعبين".

وبسؤاله هل كان الأهلي محقا في الإعلان عن سلبية عينة لاعبيه أجاب "نعم لأنه حصل على النتائج من المسؤولين فهو يعرف جيدا الواقع".

المواجهة.. العشري X العطار

ودخل طارق العشري المدير الفني للمصري ليصبح وجها لوجه أمام العطار في الحديث والذي جاء كالتالي:

العشري: لم نحصل حتى الآن على نتيجة المسحة الطبية.

وليد العطار: نتائج العينات تم إرسالها للمصري منذ 4 ساعات.

العشري: لم نرفض إجراء الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا، وتحدثنا مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بأن النتائج غير دقيقة، كيف أظهر الاختبار السريع سلبية النتائج وأظهر الـPCR إيجابية عينة بعض اللاعبين؟

وليد العطار: منذ بداية إجراء المسحات هناك مجموعة تم إنشائها عبر تطبيق "واتساب" نرسل عليها تقارير النتائج، والأطباء لديهم مجموعة مشابهة مع أطباء الأندية يُرسل فيه نتائج المسحات.

العشري: لماذا لم يبلغ اتحاد الكرة بنتائج العينة لطبيب المصري؟ وأؤكد أن عبد الظاهر السقا مدير الكرة لم يبلغني بأي شيء وهو ليس معنا في المعسكر.

وليد العطار: أبلغت عبد الظاهر السقا بنفسي بنتائج العينات قبل 4 ساعات.

العشري: وليد العطار "مش عايش معانا" يريد أن يلقي باللوم على المصري، من يقول إن نتائج الاختبار السريع تظهر بعد فترة هذا غير صحيح، من كان يسحب العينة كان يبلغ اللاعب بإيجابية أو سلبية عينته بعد سحبها مباشرة.

طارق العشري: والله لم نرفض إجراء الاختبارات، لماذا نرفض؟

وليد العطار: إيقاف سحب الاختبار السريع كان من قبل المصري، وحدثت اتصالات وكل اللاعبين رفضوا بسبب غير ثقتهم في نوعية الاختبار، أنا أمين يا كابتن طارق ما أقوله أستطيع إثباته، تحدثت مع عبد الظاهر السقا أمس ورفضوا إكمال الاختبار.

العشري: أحمد مسعود تم إبلاغه بإيجابية عينته الآن بعدما خاض اللقاء الماضي وكانت عينته سلبية، من أين التقط العدوى كلنا بخير؟

وليد العطار: نتائج العينات وصلت الآن من قبل النادي المصري لطارق العشري بينما كنا نتحدث سويا، هذا يثبت صحة حديثي الآن.